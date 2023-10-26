“سندريلا”و”أليس في بلاد العجائب”من الأرجنتين إلى الرياض

افتتحت هيئة المسرح والفنون الأدائية، عرض مسرحية “سندريلا”؛ ثالث فعاليات “العروض الأرجنتينية” على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة بالرياض.





وتسعى الهيئة من خلال هذه العروض؛ إلى إثراء المحتوى الثقافي، عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع؛ انعكاساً لحرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية “2030”.





وتجسد المسرحية التي تستمر حتى السبت المقبل، حكاية “سندريلا” التي تعد من أشهر القصص الكلاسيكية، عبر أداء فني استعراضي، يعتمد على محاكاة الخيال، بعد أن انقلبت حياة الفتاة “سندريلا” التي تعيش وسط ظروف صعبة وقاسية، إلى حياة سعيدة ومبهجة.







ونظمت الهيئة، بالتزامن مع العرض، معرضاً تعريفياً مصاحباً، تضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، وشملت تقديم أشهى الأطباق بواسطة مطاعم محلية أرجنتينية وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلاً عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصاً بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية، بحسب”أخبار24″.





ومن المقرر أن تستمر فعالية “العروض الأرجنتينية” في تقديم فنون أدائية ولوحات استعراضية متنوعـة مـن الأرجنتـين وأمريكا الجنوبيـة، حتى التاسع من ديسمبر المقبل.





وتشمل العروض: “أليس في بلاد العجائب”، و”الغابة”، وعروضاً للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروضاً لفنون معاصرة تتضمن استعراضات الهيب هوب، والمهارات البهلوانية، والقفز على الترامبولين.