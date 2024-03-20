“زرقاء اليمامة”.. أكبر أوبرا عربية تنطلق من الرياض

ستحتل أكبر أوبرا عربية على الإطلاق مركز الصدارة في الرياض الشهر المقبل، حيث سيتم عرض “زرقاء اليمامة” – وهي أيضًا أول أوبرا سعودية كبرى – لأول مرة في مركز الملك فهد الثقافي، بمدينة الرياض.

وتقدم الأوبرا، التي أنتجتها هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية، قصة خالدة من عمق تراث الجزيرة العربية، من خلال عرض مذهل، واستثنائي يجمع عدداً كبيراً من أبرز الممثلين والموسيقيين السعوديين والعالميين.

مواعيد عرض أوبرا “زرقاء اليمامة”

ليلة الافتتاح هي الخميس 25 أبريل، ومن المقرر أن يستمر عرض الأوبرا “زرقاء اليمامة”، حتى الأحد 4 مايو، حسبما ذكرت صحيفة سعودي جازيت.

ويستند العرض، الذي سيضم فنانين مدربين محلياً، إلى قصة قديمة تعود إلى عصر ما قبل الإسلام، والتي تحكي قصة امرأة أسطورية ذات عيون زرقاء تتمتع بهبة البصيرة، من منطقة اليمامة، عرفت بحدسها الاستثنائي، وقدرتها على التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها.

وتصور الأوبرا جهود “زرقاء اليمامة“، لتحذير زعيمها من هجوم وشيك للعدو، وتسلط الضوء على كفاحها وبصيرتها في مواجهة الشكوك.

موسيقى أكبر أوبرا عربية

وتتميز الأوبرا بموسيقى أصلية للي برادشو ونص للكاتب والشاعر السعودي صالح زمانان، ما يعد بتجربة غنية ومتعددة الأبعاد من خلال مزيج من الموسيقى الأوركسترالية والكورالية وسرد القصص المعقدة والعروض الصوتية القوية.

وحتي الآن التذاكر ليست معروضة للبيع بعد.

ستقود عازفة الميزو سوبرانو الشهيرة عالميًا، سارة كونولي، طاقم الممثلين في الدور الرئيسي، مع لاعبين سعوديين في الأدوار الرئيسية بما في ذلك خيران الزهراني، وسوسن البهيتي، وريماز العقبي.

واحتفلت الهيئة السعودية للمسرح والفنون المسرحية بإطلاق أوبرا “زرقاء اليمامة”، بحفل إعلان رسمي في قاعة جولدسميث في لندن الشهر الماضي، تحت رعاية وزير الثقافة رئيس الهيئة، بدر بن عبد الله، إيذاناً ببدء إنتاج ما يوصف بأنه أول وأكبر عرض أوبرا عربي.

ويهدف هذا الإنتاج المبتكر إلى مزج التقاليد الموسيقية العربية والغربية في اندماج غير مسبوق، ويعد بتقديم مساهمة كبيرة في المشهد الثقافي العالمي.