سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inترفيهفنون وآدابمجتمع

دبي، النجمة العراقية رحمة تبهر جمهور القرية العالمية

سامر باطر by سامر باطر
النجمة العراقية رحمة رياض

شهدت القرية العالمية أجواء احتفالية مميزة يوم أمس، حيث توافد آلاف الضيوف لحضور الأمسية الغنائية التي أحيتها النجمة العراقية رحمة رياض على المسرح الرئيسي في القرية العالمية

قدمت المغنية العراقية رحمة رياض باقة من أجمل أغانيها مثل “وعد مني”، و”الكوكب”، و”ماكو مني”، و”أصعد للكمر”.

تعد رحمة رياض رابع فنانة تشارك في الحفلات التي تقيمها القرية العالمية، وذلك بعد الحفلات الثلاث المميزة التي شهدت مشاركة كل من مريام فارس ونانسي عجرم ونجمة بوليوود نيها كاكار.

وسيكون ضيوف القرية العالمية، إحدى أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، على موعد مع باقة من أجمل الحفلات الفنية لنخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من العالم على مدار الموسم.

يمكن متابعة صفحات القرية العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي لمواكبة أهم العروض القادمة: انستغرام: @GlobalVillageUAE تويتر: @GlobalVillageAE فيسبوك: @GlobalVillageAE سناب شات: @GlobalVillageME تيك توك: @

GlobalVillageAE

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...