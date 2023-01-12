شهدت القرية العالمية أجواء احتفالية مميزة يوم أمس، حيث توافد آلاف الضيوف لحضور الأمسية الغنائية التي أحيتها النجمة العراقية رحمة رياض على المسرح الرئيسي في القرية العالمية

قدمت المغنية العراقية رحمة رياض باقة من أجمل أغانيها مثل “وعد مني”، و”الكوكب”، و”ماكو مني”، و”أصعد للكمر”.

تعد رحمة رياض رابع فنانة تشارك في الحفلات التي تقيمها القرية العالمية، وذلك بعد الحفلات الثلاث المميزة التي شهدت مشاركة كل من مريام فارس ونانسي عجرم ونجمة بوليوود نيها كاكار.

وسيكون ضيوف القرية العالمية، إحدى أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، على موعد مع باقة من أجمل الحفلات الفنية لنخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من العالم على مدار الموسم.

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