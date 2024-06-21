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بيع طبعة أولى نادرة من كتاب “هاري بوتر” بـ 57 ألف دولار

باتت سلسلة أعمال هاري بوتر، التي تتضمن سبعة كتب تم تحويلها إلى أفلام سينمائية، واحدة من أكثر الكتب قراءة في العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير

بيعت طبعة أولى نادرة من كتاب “هاري بوتر” الشهير، أمس الخميس، بمبلغ 45201 ألف جنيه إسترليني (57.2 ألف دولار) في مزاد علني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.

وتم بيع النسخة الفريدة من رواية “هاري بوتر وحجر الفيلسوف” للكاتبة البريطانية جيه كيه رولينغ (58 عاما) في دار مزادات “ليون آند تيرنبول” في إدنبرة، حيث تمت كتابة معظم أحداث الرواية.

وتعد هذه النسخة واحدة من بين أول 500 نسخة تم طبعها في عام 1997. وتم الحصول عليها في لندن من قبل مالكها السابق قبل عقدين من الزمن في متجر “أدريان هارينغتون كينسينغتون”.

وكان من المتوقع بيعها بمبلغ يتراوح بين 40 ألف جنيه إسترليني و60 ألف جنيه إسترليني، بسبب بعض الأخطاء الفريدة. ويحتوي على خطأ إملائي لعبارة “Philosopher’s” على الغلاف السفلي، كما تمت كتابة “1 wand ” مرتين في الصفحة 53 في قائمة المعدات.

الكاتبة البريطانية جيه كيه رولينغ مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر

وقالت كاثي مارسدن، رئيسة قسم الكتب: “إن الطبعة الأولى من رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف هي كتاب نادر للغاية لا يمكن العثور عليه بسهولة، وواحد في مثل هذه الحالة الممتازة يمكن أن يطلق عليه جوهرة هاري بوتر”.

وأضافت مارسدن: “بالنظر إلى أن الكثير من الكتابات تمت في إدنبره، فمن المناسب أن يتم بيع هذه القطعة المبكرة والمهمة من تاريخ هاري بوتر في العاصمة”.

وعند طرح الرواية في الأسواق في عام 1997، قام الناشرون بطبع عدد صغير فقط من النسخ ريثما يتأكدون من نجاح الرواية. وكانت هذه الطبعة من بين هذه النسخ القليلة التي تم الحفاظ عليها.

وفي ما بعد، باتت سلسلة أعمال هاري بوتر، التي تتضمن سبعة كتب تم تحويلها إلى أفلام سينمائية، واحدة من أكثر الكتب قراءة في العالم.

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فريق التحرير

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