أمور غريبة يتجاوز مليار مشاهدة على نتفليكس

أعلنت شركة نتفليكس أن الموسم الأخير من مسلسل “سترينجر ثينجس” أو “أمور غريبة” الذي تعرضه على منصتها شهد اقبالاً كثيفاً على مشاهدته ليتجاوز 1.15 مليار ساعة مشاهدة.

وأصبح مسلسل الخيال العلمي وهو من بطولة وينونا رايدر وميلي بوبي براون أكثر المسلسلات الناطقة باللغة الإنجليزية شعبية على الشبكة.

ولم يسبق لأي مسلسل آخر على نتفليكس أن تجاوز حاجز المليار ساعة مشاهدة سوى مسلسل الدراما الكورية الجنوبية (سكويد جيم) أو “لعبة الحبار”.

وقالت الشركة إن “سترينجر ثينجس” تربّع أيضاً على رأس قائمة أفضل عشرة أعمال لنتفليكس في 91 دولة، وهي أول مرة يحقق فيها مسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية هذا الإنجاز.

وانتهت أحداث الموسم الرابع من المسلسل بإطلاق آخر حلقتين منه الأسبوع الماضي، ليهرع لمشاهدتها متابعو المسلسل، ما أدى إلى تعطّل التطبيق الخاص بالشبكة لفترة وجيزة.

وكانت سلسلة “سترينجر ثينجس” أطلقت عام 2016.

وقالت شبكة “سي ان بي سي” في تقرير لها أن نتفليكس تسعى لتعزيز مكانتها عبر الاعتماد على أعمال دعم هذه السلسة لتطوير مداخيلها، وانها تريد تعويض خسارتها لعدد من مشتركيها وتباطأ تطور الاشتراك بخدماتها.