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المخرجة المغربية أسماء المدير تنضم إلى فريق مهرجان كان

سيشرف الفريق على توزيع الجوائز لقسم “نظرة ما” الذي يسلط الضوء على الأفلام الفنية والاستكشافية لمؤلفين ناشئين

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مهرجان كان السينمائي اليوم الخميس أن المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة المغربية أسماء المدير ستكون جزءا من لجنة تحكيم “نظرة ما” في الدورة السابعة والسبعين للحدث المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 25 مايو/أيار.

وسينضم إليها كاتبة السيناريو والمخرجة السنغالية الفرنسية ميمونة دوكوري، والممثلة الألمانية فيكي كريبس، والناقد السينمائي والمخرج والكاتب الأمريكي تود مكارثي.

وسيكون كزافييه دولان رئيسا للجنة التحكيم في مسابقة “نظرة ما”.

وسيشرف الفريق على توزيع الجوائز لقسم “نظرة ما” الذي يسلط الضوء على الأفلام الفنية والاستكشافية لمؤلفين ناشئين، من بين مجموعة مختارة من 18 عملا، بما في ذلك 8 أفلام لأول مرة.

من هي أسماء المدير؟

هي مخرجة فيلم “أم كل الأكاذيب” الذي نال استحسان النقاد.

حصل الفيلم على مرتبة الشرف في قسم “نظرة ما”، كما فاز بجائزة L’oeil d’Or المرموقة لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان 2023.

أسماء المدير

ويستكشف الفيلم رحلة أسماء المدير الشخصية، ويكشف أسرار تاريخ عائلتها.

أسماء المدير ليست العربية الوحيدة التي انضمت إلى فريق كان، حيث تم تعيين الممثلة البلجيكية المغربية لبنى الزبال هذا الأسبوع رئيسة للجنة الفيلم القصير ولجنة تحكيم المهرجان.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...