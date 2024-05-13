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أسامة المسلم مؤلف سعودي يصبح نجما كبيرا مع حشود لملاقاته في معرض كتاب

حشود غفيرة تتحفز للقاء مؤلف سعودي في معرض الكتاب الدولي في العاصمة المغربية

فريق التحرير by فريق التحرير

تسببت حشود كبيرة من محبي الكتب في المغرب بإلغاء حفل توقيع الكاتب السعودي أسامة المسلم، أول أمس السبت وذلك بسبب الازدحام الشديد بين الشباب والفتيات في المعرض الدولي للكتاب بالرباط.

ونقلت تقارير صحفية عن وقوع حالات إغماء في صفوف الشباب مما دفع وزارة الثقافة المغربية للإعلان عن تنظيم جولة لتوقيع الكاتب أسامة المسلم لرواياته في أغلب المدن المغربية وفق ما صرح به المؤلف في صفحته الرسمية على الانستغرام.


وقال مؤلف روايات « الخيال والفانتازيا » إنه بمجرد وصوله إلى الفندق بعد هذا الحادث، ربط به الاتصال وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد وطلب منه مقابلته وأخبره فيها بأن وزارته ستتكلف بمصاريف هذه الجولة. وتشير صحيفة الخليج إلى نجومية الكاتب الشهير أسامة المسلم، وأنه من مواليد 5 مارس 1977، في مدينة الأحساء السعودية، وقد عاش طفولته في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى الأحساء حيث درس في مدارسها، وخلال المرحة الجامعية، تخصص في دراسة الأدب الإنجليزي في جامعة الملك فيصل بالأحساء، كما يعمل حالياً كمحاضر في الكلية التقنية هناك.
واشتهر المسلم في وقت متأخر من حياته الأدبية، بعد أن برع في كتابة الروايات من نوع الفانتازيا والفانتازيا التاريخية بقصص وأحداث ذات طابع تشويقي وبسرد الأحداث على الطريقة السينمائية ذات الحوارات المتينة، ويسرد من خلالها الأحداث بشكل متقطع مع وضع أسماء فريدة وغريبة. كما تتسم معظم رواياته بالنهايات غير المتوقعة، وهذا ما جعلها الكثيرون يرشحونها لكي تتحول إلى أفلام على شاكلة «هاري بوتر».

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فريق التحرير

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