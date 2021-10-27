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Posted inمنوعات

نائب وزير الرياضة السعودي: زيادة ممارسي الرياضة من 13% إلى 19% وارتفاع المشاركة النسائية إلى 149%

أكد معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي أن جهود وزارة الرياضة هدفت إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال رفع عدد ممارسي الرياضة في المجتمع السعودي، حيث زادت نسبة ممارسي الرياضة من عام 2015م حتى عام 2019م من 13% إلى 19%، وكذلك ارتفعت نسبة المشاركة النسائية في الأنشطة الرياضية المختلفة بنسبة 149%.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نائب وزير الرياضة السعودي: زيادة ممارسي الرياضة من 13% إلى 19% وارتفاع المشاركة النسائية إلى 149%
نائب وزير الرياضة السعودي: زيادة ممارسي الرياضة من 13% إلى 19% وارتفاع المشاركة النسائية إلى 149%

جاء ذلك ضمن مشاركة معاليه في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة المقامة حالياً بالرياض.

وأضاف: “كان لممارسة الرياضة أبلغ الأثر في المجتمع السعودي، حيث شاركت 706 لاعبات في تجارب الأداء من أجل الانضمام إلى المنتخب السعودي النسائي، ودخلت أكثر من 90 سيدة في مجال التحكيم وأكثر من 59 سيدة إلى عالم التدريب، ونحن حريصون في القطاع الرياضي على اكتشاف المواهب المختلفة في جميع الرياضات من جميع مناطق المملكة، من خلال مشاريع متنوعة مثل أكاديمية مهد ودوري المدارس ودوري الأحياء والمراكز الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم

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