نائب وزير الرياضة السعودي: زيادة ممارسي الرياضة من 13% إلى 19% وارتفاع المشاركة النسائية إلى 149%

جاء ذلك ضمن مشاركة معاليه في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة المقامة حالياً بالرياض.

وأضاف: “كان لممارسة الرياضة أبلغ الأثر في المجتمع السعودي، حيث شاركت 706 لاعبات في تجارب الأداء من أجل الانضمام إلى المنتخب السعودي النسائي، ودخلت أكثر من 90 سيدة في مجال التحكيم وأكثر من 59 سيدة إلى عالم التدريب، ونحن حريصون في القطاع الرياضي على اكتشاف المواهب المختلفة في جميع الرياضات من جميع مناطق المملكة، من خلال مشاريع متنوعة مثل أكاديمية مهد ودوري المدارس ودوري الأحياء والمراكز الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم