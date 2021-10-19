“الرياض ونتر وندرلاند” تعود بمساحة تزيد عن 40%

ونظرًا لحجم الإقبال المتوقع على فعاليات منطقة “الرياض ونتر وندرلاند” من الجمهور، وبعد قياس حجم الطلب والاستجابة لرغبات الزوار الترفيهية في موسم الرياض 2019م، فقد زاد عدد الألعاب في منطقة الفعاليات واتسعت مساحتها لتصبح 376,025 م2، بزيادة بلغت 40% عما كانت عليه في الموسم السابق، حيث يصل عدد الألعاب المخصصة للكبار إلى 51 لعبة، منها: “سكاي لوب” و “بيت الرعب”، و “حلبة التزلج”، وسط أجواء مبهجة تحيطها نافورة راقصة.

وتحوي المنطقة على فعاليات عدة، أبرزها: “كوكوميلون”، التي تتيح للأطفال فرصة خوض التجربة الكاملة لحياة الشخصية، بدءًا بتجربة العيش في المنزل والذهاب إلى المدرسة والمزرعة، إضافة إلى مداخل تجذب الزوار بإضاءتها لاستكشاف الفعاليات، ومقاهٍ توفر مشروبات ساخنة ومأكولات خفيفة.

ومن الفعاليات التي تضمها منطقة “الرياض ونتر وندرلاند” أيضًا: “خيمة السيرك” التي تقدم العروض البهلوانية والموسيقية والضوئية، وأُضيف 50 كشكًا لشحن بطاقات اللعب.

وتضم “الرياض ونتر وندرلاند” ألعابًا عالمية تقام للمرة الأولى في المملكة، جُهّزت وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، الأمر الذي يؤكد ريادة المملكة في صناعة الترفيه بمعايير غير مسبوقة.