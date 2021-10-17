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Posted inمنوعات

174 مليون ريال لمشروعي نظافة شرق السعودية

أرست أمانة الأحساء اليوم، مشروعي النظافة لمدينتي “الجفر و العمران” والبلدات التابعة لهما، بتكلفة إجمالية بلغت 174 مليون ريال للعقدين لمدة 5 سنوات.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
174 مليون ريال لمشروعي نظافة شرق السعودية
174 مليون ريال لمشروعي نظافة شرق السعودية

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن المشروعين في طور التجهيز والإعداد للبدء في تشغيلهما خلال الأشهر القليلة القادمة، لافتاً إلى إن المشروعين سيسهمان في الارتقاء بأعمال النظافة العامة في مدينتي الجفر والعمران وتوابعهما انطلاقاً من الحاجة الفعلية لمشروعين بهذا الحجم بما يتواءم مع نسبة التمدد العمراني والكثافة السكانية وفق الدراسات التخطيطية المستفيضة للمنطقة .

وبين أن كلا المشروعين سيتضمنان تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة مع تنفيذ الأمانة لخطط وبرامج رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة للوصول إلى نتائج إيجابية وتحقيق اهداف المشروع.

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