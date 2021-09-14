تدريب القياديين في مجال اضطرابات النمو في السعودية

وتهدف الورشة إلى إعداد القياديين في مجال اضطرابات النمو، وفهم التحديات التي تواجه تقديم الخدمات التأهيلية؛ وتسعى إلى فتح مجالات التعاون مع الجهات ذات الصلة والتباحث في مجالات التدريب مثل ورش العمل والمؤتمرات فيما يخص اضطرابات النمو.

ويسعى مركز التميز للتوحد إلى تقديم كل ما يسهم للارتقاء بمجال اضطراب طيف التوحد، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأفراد المشخصين بالاضطراب وأهاليهم حول المملكة, وذلك من خلال الخدمات النوعية التي يقدمها المركز تحت أيدي متخصصين سعوديين مرخصين في مجالاتهم.

ويُذكر أن مركز التميز للتوحد جاء نتيجةً لتضافر جهود المسؤولية الاجتماعية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي ممثلاً للبنوك السعودية؛ في لفتة مسؤولة منهم لخلق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.