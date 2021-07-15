وزارة الاستثمار وهيئة الرياض توقعان شراكة مع مجموعة “اس إي كاي” الإسبانية

وستستقبل مدرسة اس إي كاي الرياض العالمية في عامها الأكاديمي الأول، الطلاب من مرحلة الحضانة (من سن 3 أعوام) حتى الصف الثاني الابتدائي (ما بين 7 إلى 8 أعوام)، مع إمكانية التدرج في افتتاح صفوف مستقبلية لنظام البكالوريا الدولية، والتعليم الابتدائي، والمرحلة المتوسطة، وبرنامج الدبلوم.

وكونها مجموعة تعليمية إسبانية، ستوفر مدرسة اس اي كاي الرياض العالمية لجميع الطلاب فرصة تعلم اللغتين الإسبانية والعربية، ضمن بيئة تعليمية ترتكز على اللغة الانجليزية. كما ستسخّر خبرتها لتوفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار من خلال نموذج تعلم خاص يقود الطلاب نحو تحقيق نتائج أكاديمية مبهرة، فضلًا عن تعليمهم كيفية معالجة التحديات، وتعزيز مهاراتهم من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين. تعليقًا على الاتفاقية، قال معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح: “تُعد الشراكة مع مجموعة (اس إي كي) التي تُدير مدارس ذات تصنيف عالمي في إسبانيا، مثالًا آخرًا للتعاون المثمر بين وزارتنا والهيئة الملكية لمدينة الرياض، لإنجاح برنامج جذب المدارس الدولية. سنواصل العمل معًا لاستقطاب أفضل المدارس العالمية وتشجعيها على تعزيز تواجدها في المملكة. إنَّ الجمع بين طاقاتنا الشابة والتحول الاقتصادي ينتج فرصًا واعدة تواكب النمو السريع لقطاع التعليم”. بدوره، قال معالي وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ: “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الشراكة المميزة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الاستثمار.

ستوفر مدرسة (اس إي كاي) لطلاب الرياض تعليمًا استثنائيًا يمزج الثقافة والتراث بالابتكار والتقنية؛ تمنياتي للمدرسة بالنجاح في مهمتها، وأن نسهم جميعًا في تحقيق هدفنا في أن تكون الرياض مدينة رائدة عالميًا”. وأكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد: “يُعد بناء وتطوير نظام تعليمي عالمي المستوى في مدينة الرياض، استثماراً طويل الأمد في الإنسان. وكنتيجة لذلك، نعمل على عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة مثل (اس إي كاي)”. وأضاف: “تعكس الاتفاقية التزام الهيئة مع شركائها بتوفير فرص تعليم للطلاب في مدينة الرياض، بما يضمن تعزيز وتمكين الاستثمار في رأس المال البشري لشغل وظائف المستقبل. ومعًا سنتمكن من المساهمة في تطوير منهج متطور لقطاع تعليمي عصري”. من جهته، رحب سعادة سفير إسبانيا لدى المملكة، السيد ألفارو إيرانزو جوتيريز بافتتاح مدرسة اس اي كاي الرياض العالمية، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة لتعزيز التعاون في الجانب التعليمي بين المملكة وإسبانيا. وأضاف السيد ألفارو: “ستضمن مدرسة اس اي كاي الرياض العالمية لطلابها إتقانهم اللغة الإنجليزية، كلغة تعلّم رئيسة، بالإضافة إلى اللغتين الإسبانية والعربية، وستتيح لهم فرصة التعرف على الثقافة الإسبانية؛ أتطلع إلى رؤية هذا المشروع التعليمي المتميز ينمو ويزدهر لفائدة أجيال المستقبل”.

وقالت رئيسة مجموعة “اس إي كاي” التعليمية السيدة نيفيس سيغوفيا: “يشرفنا أن نسهم في تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بفضل الدعم الذي نحظى به من وزارتي الاستثمار والتعليم والهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ من خلال إرادة التعاون، سنتمكن من بناء مجتمع تعليمي حيوي تتخطى حدوده أسوار مدرستنا نحو آفاق جديدة”. وأضافت: “نحن متحمسون للإعلان عن افتتاح المدرسة بالرياض التي تجمع ما بين الإرث التعليمي العريق، وأحدث الأنظمة التعليمية وأكثرها ابتكارًا والتي تم تصميمها لضمان حصول كل طالب على أفضل تجربة تعليمية ممكنة”. يذكر أن مدرسة “اس إي كاي” الرياض العالمية، ستكون ثاني مدارس المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم المجموعة في مدارسها المنتشرة في كل من: إسبانيا، وفرنسا، وقطر، وايرلندا، منهجًا تعليميًا عالي الجودة، لأكثر من 6000 طالب من أكثر من 70 جنسية حول العالم، تتراوح أعمارهم ما بين (4 أشهر حتى 18 عامًا). يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشرف على برامج التنمية الاستراتيجية الشاملة والمتعددة المراحل والتي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم بحلول 2030. تأسست الهيئة الملكية لمدينة الرياض العام 1974 تحت اسم “الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض”، وتم تغيير اسمها إلى “هيئة تطوير مدينة الرياض” في العام 2018، إلى أن تم اعتماد مسمى “الهيئة الملكية لمدينة الرياض”، وذلك بموجب مرسوم ملكي صادر في العام 2019.

في المقابل تأسست مجموعة “اس إي كاي – SEK” الدولية على يد عائلة عريقة منذ أكثر من مئة عام، وتلتزم بتقديم تعليم عالمي المستوى بما يتماشى مع أسس ومبادئ المجموعة التعليمية التي لا تنتمي إلى أي مجموعة دينية أو سياسية أو اقتصادية. من أجل الوفاء بهذا الالتزام، وضعت مجموعة اس اي كاي نظامًا تعليميًا دوليًا رائدًا خاصًا بها، يعمل على تطوير شخصية الطالب في كل مرحلة من المراحل الدراسية، ويشرف عليه كادر تعليمي مميز يضم نخبة من المعلمين من حول العالم، مدعومًا بمرافق ذات مستوى عالمي، وأحدث الموارد التعليمية والتقنيات المبتكرة ضمن بيئة دراسية مصممة خصيصًا لتقدّم أفضل الخدمات. وتمتلك مجموعة اس اي كاي الدولية، رائدة التعليم منذ عام 1892، أكثر من قرن من الخبرة في التدريس، “9” مدارس دولية في كل من إسبانيا، وفرنسا، وايرلندا، وقطر، وتُعد جامعة Camilo José Cela التي تأسست في عام 2000، من أفضل مشاريع اس اي كاي التعليمية حول العالم.