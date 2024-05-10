40% من سكانها مليونيرات.. ما هي المدينة التي يعيش فيها أغنى الناس في العالم؟

كشف تقرير حديث لشركة “هينلي آند بارتنرز” للاستشارات الهجرية، أن موناكو لا تزال جنة الأثرياء بلا منازع، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة أصحاب الملايين بين سكانها.

40% من سكان موناكو مليونيرات.

وأوضح التقرير أن أكثر من 40% من سكان موناكو هم من أصحاب الملايين، وهو ما يُعزى إلى بيئتها الجاذبة للأعمال والضرائب المنخفضة وأسلوب الحياة الفاخر.

نيويورك تحتفظ بلقب أغنى مدينة

وعلى الرغم من تصدر موناكو لقائمة الدول من حيث نسبة المليونيرات، إلا أن نيويورك لا تزال تحتفظ بلقب أغنى مدينة في العالم من حيث إجمالي الثروة.

وبحسب التقرير، يمتلك سكان نيويورك ثروة هائلة تزيد عن 3 تريليونات دولار، وهو ما يفوق ثروة أي مدينة أخرى في العالم.

350 ألف مليونير في نيويورك

ويعيش في نيويورك ما يقرب من 350 ألف مليونير، وهو أكبر عدد من أي مدينة أخرى، بزيادة قدرها 48% خلال العقد الماضي. وذلك يعني أن واحداً من كل 24 من سكان نيويورك البالغ عددهم 8.26 مليون نسمة يملك صافي ثروة مكونة من 7 أرقام، مقارنة بنحو واحد من كل 36 في عام 2013.

60 مليارديراً في نيويورك

ولا تزال نيويورك تضم حصة كبيرة من فاحشي الثراء، حيث يوجد بها 60 مليارديراً و 744 شخصاً تبلغ ثرواتهم القابلة للاستثمار أكثر من 100 مليون دولار.

هجرة الأثرياء إلى فلوريدا

وتشير نتائج التقرير إلى أن بعض أغنى أثرياء نيويورك يشعرون بالقلق من تحول السلطة إلى فلوريدا، حيث تعمل صناعة التمويل على إنشاء “وول ستريت ساوث” في ميامي. وقد احتلت المرتبة 33 بين المدن التي تضم أكبر عدد من المليونيرات، بزيادة قدرها 78% على مدى الـ 10 سنوات الماضية.

منطقة خليج المكسيك ثانية أغنى منطقة

احتلت منطقة خليج المكسيك المرتبة الثانية من حيث عدد أصحاب الملايين، حيث تضمّ 305.700 شخصاً بثروة صافية مكونة من سبعة أرقام، وذلك في المنطقة التي تشمل سان خوسيه وسان فرانسيسكو وبالو ألتو.

طوكيو تنخفض وتصبح سنغافورة وجهة لأصحاب الملايين

وتراجعت طوكيو إلى المرتبة الثالثة بعدد 298.300 مليونير، وهو رقم انخفض بنسبة 5% خلال العقد الماضي.

في المقابل، أصبحت سنغافورة الوجهة الأولى لأصحاب الملايين المهاجرين، حيث انتقل إليها حوالي 3400 من الأفراد ذوي الثروات العالية في عام 2023 وحده.

شنتشن وسكوتسديل تشهدان ارتفاعاً ملحوظاً

ومن بين المدن التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المليونيرات، مدينة شنتشن الصينية، حيث ارتفع عدد أصحاب الملايين بنسبة 140% خلال العقد الماضي. كما شهدت مدينتا سكوتسديل بولاية أريزونا في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المليونيرات.

دبي أغنى مدينة في الشرق الأوسط

وتعد دبي أغنى مدينة في الشرق الأوسط، حيث تحتل المرتبة رقم 21 عالمياً.