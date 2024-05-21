في يومه العالمي.. 2400 دولار ثمن أغلى كوب شاي

يحتفل العالم باليوم العالمي للشاي في 21 مايو/أيار من كل عام، والذي لم يعد مجرد مشروب، بل أصبح ثقافة مرتبطة بعادات وتقاليد العديد من الشعوب.

عالم الشاي غني بالتاريخ والثقافة والرفاهية، ومع ذلك، فإن جمال الشاي يكمن في سهولة الوصول إليه وتنوعه، فلا تحتاج إلى إنفاق ثروة للاستمتاع بكوب لذيذ وعالي الجودة.

الشاي، وهو مشروب متأصل بعمق في الثقافات في جميع أنحاء العالم، وعلاوة على كونه مشروب لا يفرق بين غني وفقير، إلا أن صناعته تطورت وبدأت تأخذ اتجاهات جديدة، سواء في النكهات أو الأنواع، أو حتى الأنواع باهظة الثمن.

في عالم الشاي الفاخر، لا يتعلق الأمر بالأسعار الباهظة فحسب، بل بالقصص والتقاليد والصفات النادرة التي تجعل كل نوع من أنواع الشاي هذا كنزا.

في هذا التقرير نرصد أغلى 5 أنواع شاي في العالم، وحكاية كل نوع.

شاي دا هونغ باو

“دا هونغ باو”، أو “الرداء الرداء الأحمر الكبير الأسطوري”، هو شاي صيني يبلغ سعر الكيلوجرام الواحد منه نحو 1.2 مليون دولار أو 2400 دولار للكوب الواحد.

تعود جذور Da Hong Pao إلى جبال Wuyi الضبابية في الصين، وتعود جذورها إلى عهد أسرة Ming.

الشجيرات الأم لهذا الشاي، التي انقرضت تقريبا، تخضع لحراسة شديدة ونادرا ما تستخدم للحصاد، مما يزيد من ندرتها، وفقا لـ”camellios”.

تتم الزراعة في منطقة فريدة من نوعها، حيث تساهم التربة الصخرية والمناخ الضبابي في طعمها المعدني المميز، المعروف باسم “يان يون” أو قافية الصخور.

شاي روث الباند

شاي “الباندا دونج” أو “روث الباندا”، ينبع تفرد هذا النوع من طريقة زراعته غير العادية، حيث يتم استخدام روث الباندا كسماد.

يبلغ سعر الكيلوجرام الواحد من شاي روث الباندا نحو 70 ألف دولار.

الباندا، تعتمد في المقام الأول على الخيزران، حيث تمتص 30% فقط من العناصر الغذائية، مما يجعل روثها غنيا بشكل استثنائي بالعناصر الغذائية الحيوية لزراعة الشاي.

هذه الطريقة، التي نشأت في مقاطعة سيتشوان الصينية، لا تنتج شايا غنيا بالفوائد الصحية فحسب، بل تمثل أيضا نهجا مبتكرا ومستداما للزراعة.

شاي PG Tips Diamon

يبلغ سعر كيس الشاي PG Tips Diamond نحو 15 ألف دولار، تم إنشاؤه للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعلامة الشاي البريطانية PG Tips.

تم تصنيع كيس الشاي يدويا بشكل معقد ومزين بـ280 قطعة ألماس رائعة بوزن 2.56 قيراط، مما يجعله ليس مجرد منتج شاي بل قطعة من المجوهرات الراقية.

الشاي الموجود داخل كيس الشاي يحتوي على أوراق شاي سيلفر تيبس إمبريال، التي تتم زراعتها في مزرعة ماكايباري للشاي في الهند، والمعروفة بالشاي عالي الجودة.

تسمح السلسلة الذهبية البيضاء الرقيقة الملحقة بكيس الشاي بسهولة التخمير مع الحفاظ على جماليته الفخمة.

شاي النرجس العتيق

شاي “النرجس العتيق”، والمعروف أيضا باسم “شوي شيان”، هو شاي يأتي من جبال وويي في الصين.

يمكن أن يصل عمر بعض هذا الشاي إلى أكثر من 50 عاما، مما يعزز نكهته بشكل كبير، هذا الشاي معروف بنكهته العميقة والقوية.

تتطور نكهة النرجس العتيق مع تقدم العمر، مما يجعل كل دفعة فريدة من نوعها. نظرا لعملية التعتيق الطويلة والعناية المطلوبة في زراعته، يعتبر النرجس العتيق نادرا وذو قيمة عالية، ويبلغ سعر الكيلوجرام الواحد منه نحو 7165 دولارا.

شاي تيجوانيين

شاي “تيجوانين”، يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر في مقاطعة فوجيان الصينية، ويبلغ سعر الكيلوجرام الواحد منه نحو 3307 دولارات.

تعد معالجة شاي Tieguanyin معقدة وتتضمن سلسلة من الخطوات بما في ذلك الذبول والدحرجة والأكسدة والتحميص.

تعتبر هذه العملية الدقيقة أمرا بالغ الأهمية في تطوير روائح الأزهار والفواكه المميزة للشاي، بالإضافة إلى المرارة الخفيفة.

تتأثر جودة شاي تيجوانين بشكل كبير بالأرض التي ينتمي إليها، ولا سيما مقاطعة أنشي في مقاطعة فوجيان بالصين.

تساهم الظروف المناخية الفريدة وتكوين التربة في هذه المنطقة بشكل كبير في نكهة الشاي المميزة.