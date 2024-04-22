يوم الأرض.. كيف غير “مبيد حشري” نظرة الناس للكوكب؟

سيتوقف ملايين الأشخاص حول العالم اليوم الإثنين، للحظة على الأقل، للاحتفال بيوم الأرض الذي يوافق 22 أبريل/نيسان من كل عام.

“يوم الأرض” هو حدث سنوي أسسه أشخاص بهدف الحفاظ على الكوكب الذي أصبح الآن موطنا لنحو 8 مليارات إنسان وتريليونات متنوعة من الكائنات الحية الأخرى.

لماذا نحتفل بيوم الأرض؟

تعود جذور يوم الأرض إلى القلق المتزايد بشأن التلوث في ستينيات القرن العشرين، عندما ظهر كتاب للكاتبة راشيل كارسون عام 1962 بعنوان “الربيع الصامت”، حول مبيد الآفات الحشري “دي دي تي” وآثاره الضارة على السلسلة الغذائية، ما أدى إلى زيادة الوعي حول التوازن الدقيق للطبيعة.

وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويسكونسن، الديمقراطي جايلورد نيلسون، هو صاحب فكرة أن يحدد يوما للاحتفال بالأرض أطلق عليه “يوم الأرض”.

لفترات طويلة كان نيلسون يشعر بالقلق بخصوص البيئة، وتملكه هذه الشعور تحديدا عندما تسبب تسرب نفطي كبير إلى تحرك ملايين الجالونات إلى ساحل جنوب كاليفورنيا في عام 1969.

ما حدث ألهم نيلسون بفكرة جديدة تتمثل في إجراء “تعليم” وطني حول البيئة، وعمل نيلسون وآخرون، بما في ذلك الناشط دينيس هايز، على توسيع الفكرة إلى ما هو أبعد من حرم الجامعات، من خلال فعاليات في جميع أنحاء البلاد، وتوصلوا إلى اسم يوم الأرض.

لماذا تم اختيار يوم 22 أبريل ليوم الأرض؟

يقول تاريخ الحركة الذي نشره EarthDay.org، إن تاريخ يوم الأرض الأول – 22 أبريل 1970 – تم اختياره لأنه وقع في أحد أيام الأسبوع بين عطلة الربيع والامتحانات النهائية وكان الهدف هو جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب.

هل يوم الأرض عطلة حقيقية؟

يوم الأرض ليس عطلة في أي دولة بالعالم، لكن العديد من المجموعات تستخدم هذا اليوم لتنظيم فعاليات تطوعية مع أخذ البيئة في الاعتبار، مثل تنظيف المناطق الطبيعية.

هل كان لها تأثير؟

يعود الفضل في الاستجابة العامة الساحقة ليوم الأرض الأول إلى زيادة الضغط على الكونغرس الأمريكي لبذل المزيد من الجهد لمعالجة التلوث، وقد فعل ذلك، حيث أصدر تشريعات تاريخية بما في ذلك قانون الهواء النظيف وقانون المياه النظيفة.

وعلى نطاق أوسع، يُنظر إليها على أنها ولادة الحركة البيئية الحديثة، وفي السنوات اللاحقة، توسع يوم الأرض ليصبح حدثا عالميا حقيقيا تهتم به أكثر من 192 دولة.

في عام 2000، بدأ يوم الأرض يستهدف تغير المناخ، وهي المشكلة التي أصبحت أكثر إلحاحا في السنوات الأخيرة.

ما هو موضوع هذا العام؟

يركز يوم الأرض هذا العام على التهديد الذي يشكله البلاستيك على بيئتنا، مع دعوة لإنهاء جميع أنواع البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة وإيجاد بدائل لاستخدامه حتى يمكن التخلص التدريجي منه بسرعة.