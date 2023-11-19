وفاة والد نجم منتخب السعودية ياسر الشهراني (فيديو)

توفي اليوم الأحد والد نجم منتخب السعودية لكرة القدم ولاعب نادي الهلال ياسر الشهراني.

وأعلن الشهراني خبر وفاة والده عبر منصة أكس، وقال انه انتقل صباح اليوم الأحد إلى رحمة الله والدي غرسان سعيد سعران الشهراني.

وكتب الشهراني عدداً من الأيات القرآنية والأدعية لوالده، وانهالت تغريدات النعي من شتى الجماهير ورموز الوسط الرياضي في المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).



انتقل إلى رحمة الله والدي غرسان سعيد سعران الشهراني.



اللهم اجعل ما أصابه تطهيرًا له وتكفيرًا ورفعة لدرجاته واجمعنا به… — ياسر الشهراني (@iYasser12) November 19, 2023

ومن جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالنيابة عن الاتحاد وأعضاء الجهاز الإداري والفني في المنتخب الوطني بالتعزية للاعب.

? | رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدمون بخالص العزاء للاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال "ياسر الشهراني" في وفاة والده. pic.twitter.com/XmryhEpco8 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 19, 2023

وقال المسحل:” بخالص العزاء وصادق المواساة لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال ياسر الشهراني في وفاة والده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.”

وكانت مصادر أخبرت صحيفة الرياضية السعودية أن الشهراني سيجري فحوصات سريرية على موضع إصابته في عضلة الساق، اليوم، بأحد المراكز الطبية المختصة في الرياض.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن يغيب الشهراني عن المشاركة في الملاعب حتى ديسمبر المقبل.

وأعاد رواد التواصل الاجتماعي في السعودية نشر فيديو قديم مع والد اللاعب بعد انتقاله للهلال، إذ تمنى التوفيق لولده مع نادي الهلال.

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والد اللاعب #ياسر_الشهراني رحمه الله في مقطع سابق يتحدث بسعادة بعد انتقال ابنه للهلال #الرياض_اليوم pic.twitter.com/1OydUqsbA8 — RiyadhToday | الرياض اليوم (@RiyadhTodayApp) November 19, 2023