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وفاة والد نجم منتخب السعودية ياسر الشهراني (فيديو)

وكانت مصادر أخبرت صحيفة الرياضية السعودية أن الشهراني سيجري فحوصات سريرية على موضع إصابته في عضلة الساق، اليوم، بأحد المراكز الطبية المختصة في الرياض.

فريق التحرير by فريق التحرير
ياسر الشهراني

توفي اليوم الأحد والد نجم منتخب السعودية لكرة القدم ولاعب نادي الهلال ياسر الشهراني.

وأعلن الشهراني خبر وفاة والده عبر منصة أكس، وقال انه انتقل صباح اليوم الأحد إلى رحمة الله والدي غرسان سعيد سعران الشهراني.

وكتب الشهراني عدداً من الأيات القرآنية والأدعية لوالده، وانهالت تغريدات النعي من شتى الجماهير ورموز الوسط الرياضي في المملكة.

ومن جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالنيابة عن الاتحاد وأعضاء الجهاز الإداري والفني في المنتخب الوطني بالتعزية للاعب.

وقال المسحل:” بخالص العزاء وصادق المواساة لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال ياسر الشهراني في وفاة والده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.”

وكانت مصادر أخبرت صحيفة الرياضية السعودية أن الشهراني سيجري فحوصات سريرية على موضع إصابته في عضلة الساق، اليوم، بأحد المراكز الطبية المختصة في الرياض.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن يغيب الشهراني عن المشاركة في الملاعب حتى ديسمبر المقبل.

وأعاد رواد التواصل الاجتماعي في السعودية نشر فيديو قديم مع والد اللاعب بعد انتقاله للهلال، إذ تمنى التوفيق لولده مع نادي الهلال.

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