هواوي تطلق ساعة جي تي 3 برو بإصداريّ التيتانيوم والسيراميك في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتميز الساعة الذكية بمجموعة مراحل القمر المميزة من هواوي، والحرفية الرائعة وعالية التقنية وعمر البطارية الطويل

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق الجيل التالي من ساعتها الذكية – ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro في الأمارات. بالإضافة إلى تصميمها المذهل والمتميز، تتميز الساعة الذكية بمجموعة مراحل القمر المتميزة، وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وإدارة صحية احترافية، وأنماط تمرين جديدة تمامًا، بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة.

تتوافق ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android و iOS الأخرى. الساعة الذكية متوفرة في نوعين مختلفين – إصدار التيتانيوم وإصدار السيراميك. ستتوفر أحدث ساعة ذكية من هواوي في الأمارات للطلبات المسبقة التي تبدأ 13 مايو بسعر 1,499 درهم أماراتي مع هدايا مجانية بقيمة 475 درهم.

ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro

مجموعة مراحل القمر بتصميم متميز

تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro المتميز مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة ودمج التقنيات المبتكرة. يكتمل تصميمه الراقي بعرض مراحل القمر؛ سِمة الساعات الكلاسيكية والفاخرة؛ هذا لا يضيف فقط إلى المظهر المتميز لساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro، ولكنه يجلب أيضًا للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر والمزيد لإتقان العناصر أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.

ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro – إصدار التيتانيوم مجهزة بشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة مقاس 1.43 بوصة: تأتي بمظهر وإحساس جديد مع التصميم البسيط المدمج، مما يمنحها ملمسًا ومظهرًا كقطعة فنية.

أما ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro – إصدار السيراميك – أول ساعة سيراميك من هواوي تأتي مع شاشة AMOLED ملونة عالية الدقة بحجم 1.32 بوصة. تدمج الساعة عناصر تصميم الجماليات الشرقية والغربية مع التوازن المثالي

، وتفسر الجماليات التي تجمع بين التكنولوجيا والأناقة. يمنح اللون الأبيض الدافئ والذهبي والفضي المتلألئ ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro – إصدار السيراميك جودة وأناقة. الساعة ناعمة وأنيقة. تجلب الساعة لمعانًا طبيعيًا ناعمًا بجودة ممتازة، التي تبرز سماتها الأنثوية والأنيقة. وتتميز أيضًا بقرص زهرة جديد ومصمم بشكل خاص مع تأثيرات ديناميكية؛ تظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالًا مختلفة من الزهور مع مرور الوقت. مينا الأزهار الديناميكي الذي يتغير بمرور الوقت يجسد براعة التصميم مع البراعة الفنية. لا ترمز التفتح النابض بالحياة للزهور إلى مرور الوقت بطريقة رائعة فحسب، بل تضيف أيضًا لمسة مرحة في طريقة العرض.

عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا + شحن لاسلكي سريع

ترث ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro عمر البطارية الطويل للغاية لسلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT. توفر بنية البطارية المحسّنة لساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار التيتانيوم عمر بطارية 14 يومًا وعمر بطارية 7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف، بينما تأتي ساعة HUAWE WATCH GT 3 Pro إصدار السيراميك بعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في سيناريوهات نموذجية وعمر بطارية 4 أيام في سيناريوهات الاستخدام الكثيف. تدعم الساعة الذكية الشحن اللاسلكي السريع والمريح. يستغرق شحن الجهاز 10 دقائق فقط ليوم كامل (في السيناريوهات[1] النموذجية).

إدارة الصحة المهنية

فيما يتعلق بالصحة، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro جمع بيانات مخطط كهربية القلب[2] (ECG)، والتي يمكن أن توفر بدقة قياسات ECG أحادية الرصاص، والتحليل في الوقت الفعلي، واكتشاف إيقاع الجيوب الأنفية والرجفان الأذيني، وتذكيرات نبضات الأذين والبطين المبكرة للمستخدمين وتدعم الكشف عن تصلب الشرايين، والتي تسمح للمستخدمين بمنع مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بشكل فعال. كما توفر أيضًا إدارة صحية شاملة في مراقبة معدل ضربات القلب، وأكسجين الدم، والنوم، وصحة الجهاز التنفسي، والضغط، التي تساعد على متابعة التغيرات في جسمك. باستخدام تطبيق HUAWEI Health على الهاتف، يمكنك مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي والمراقبة الصحية لإيلاء اهتمام وثيق لصحتك وصحة عائلتك.

لا تعمل تقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ على تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين دقة مراقبة SpO 2 : فهي تزيد من قدرة معالجة البيانات بمقدار أربع مرات، وتقلل من معدل فقدان الإشارة، وتحسن دقة مراقبة معدل ضربات القلب. تم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكي خاصة في سيناريوهات التمرين. في الوقت نفسه، تم أيضًا تحسين معدل الإخراج وسرعة مراقبة SpO 2 .

أوضاع تمرين جديدة تمامًا ووضع الغوص الحر الجديد

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro ميزة مراقبة تمارين مطورة، وتوفر أكثر من 100 وضع للتمرين، بالإضافة إلى وضع الغوص الحر الجديد، كما تشتمل على أوضاع تدريب احترافية أخرى مثل وضع ميدان قيادة الجولف، والجري، والمشي، وتسلق الجبال، والمشي لمسافات طويلة، الجري عبر الضاحية، ركوب الدراجات، السباحة في المياه المفتوحة، التراياثلون، التزلج، التزلج على الجليد، التزلج الريفي على الثلج، التدريب المجاني، الآلة البيضاوية وآلة التجديف.

تم تجهيز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة بوضع غوص مجاني احترافي: تحقق الساعة معيار EN 13319، وهو أداء مقاوم للماء على مستوى الغوص، والذي يمكن أن يدعم الغوص الحر حتى عمق 30 مترًا، بمرافقة مستخدميها. لاستكشاف عجائب تحت الماء.

ميزات مساعدة الحياة المريحة

من أجل منع المستخدمين من فقدان المكالمات المهمة أو الرسائل النصية، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مكالمات Bluetooth. يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء مكالمات Bluetooth من خلال الصوت والاستمتاع بحياة ذكية. يمكن للمستخدمين أيضًا رفض المكالمات والرد على الرسائل الواردة وكتم صوت الساعة الذكية بسهولة. تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro تشغيل موسيقى Bluetooth. عند الاتصال عبر البلوتوث، يمكن للمستخدمين التحكم في الهاتف الذكي لبدء تشغيل الأغنية السابقة، أو إيقافها مؤقتًا، أو تشغيلها، أو تشغيل الأغنية التالية، أو ضبط مستوى الصوت من خلال واجهة التحكم في الموسيقى في الساعة الذكية. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة: التحديات الصحية، وتناول المياه يوميًا، والتذكير بالأدوية، واليقظة الذهنية اليومية، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًا، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك. يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين عدد لا يحصى من سمات وجوه الساعة للتنزيل للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.

السعر والتوفر في الإمارات

ستتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة بإصداريّ التيتانيوم والسيراميك للطلبات المسبقة في دولة الإمارات اعتباراً من 13 مايو بسعر يبدأ من 1,499 درهم إماراتي. ويضم عرض الطلب المسبق هدايا بقيمة 475 درهم إماراتي تشمل سماعات HUAWEI FreeBuds 4i وحزام ساعة هواوي الأصلي وخصم 20% على خدمات HUAWEI Care للساعة.