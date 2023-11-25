هل تكفي مليون دولار لتحقيق السعادة؟ دراسة أمريكية تجيب

يعتقد البعض أن تحقيق السعادة مرتبط بالمال الوفير، وليس سرا أن زيادة الرصيد البنكي للشخص يساعد على تقليل التوتر، ويمنحه الشعور بالسعادة والاطمئنان، لكن هل يستمر ذلك الشعور؟

أظهرت دراسة أمريكية أن ارتفاع الدخل يرتبط ارتباطاً وثيقًا بارتفاع مستويات الرضا عن الحياة، ويميل الأشخاص أنفسهم إلى الاتفاق في ذلك.

و يقول ستة من كل عشرة إن المال يمكنه شراء السعادة، وفقًا لمسح حديث أجرته شركة الخدمات المالية Empower ونشرته موقع CNBC.

وتتطلب السعادة الكثير من الأموال، فعندما سُئل الأشخاص الذين شملتهم الدراسة عن مقدار المال اللازم للسعادة، قالوا إنه سيتطلب صافي ثروة حوالي 1.2 مليون دولار، في المتوسط.

ومع ذلك، يقول جيل الألفية إنهم سيحتاجون إلى صافي ثروة يبلغ حوالي 1.7 مليون دولار ليكونوا سعداء.

واختلفت المبالغ بحسب الأجيال فمنهم من حدد 1.2 مليون دولار للسعادة، ومنهم من قال إن مليون دولار سيجعلهم سعداء.

ولاحظت الدراسة أن الأجيال الكبيرة في العمر تحدد صافي ثروة يبلغ حوالي 487 ألف دولار في المتوسط للسعادة المالية.

سعر السعادة

يتفق حوالي 72٪ من جيل الألفية على أن المال يمكنه شراء السعادة، أكثر من أي جيل آخر، كما أن هذا الجيل يحصل على أضعاف ما تقاضاه أي جيل آخر سابق.

كيف تبدو السعادة المالية؟

على الرغم من قول الأشخاص الذين شملتهم الدراسة أنهم سيحتاجون إلى كسب راتب مرتفع أو الحصول على صافي ثروة كبير للغاية ليشعروا بالسعادة، فإن هذه الأشياء نفسها ليست ما سيجعل معظم الناس سعداء.

فوجدت الدراسة أن سداد جميع فواتيرهم في الوقت المحدد وبشكل كامل يحدد السعادة المالية لـ 67٪ منهم.

كما أن خلوهم من الديون بنسبة 65٪ والاستمتاع بالرفاهيات الصغيرة اليومية بنسبة 54٪ هما الطريقتان الأكثر شيوعًا التي يقولون بها إنهم يمكن أن يصبحوا سعداء ماليًا.

ويقول 17٪ فقط من المشاركين إن الوصول إلى صافي ثروة معين يعني أنهم سعداء ماليًا.

ومن جانب آخر حددت الدراسة السعادة عن الأمريكان فمنهم من يجد السعادة في البيت ومنهم من يجدها في العمل والعلاقات وإلخ وفيما يلي القطاعات التي تلبي السعادة للأمريكان ونسب التصويت:

في المنزل: 80٪

مع العلاقات: 72٪

في العمل: 68٪

مع الأهداف المالية: 63٪

مع خطط لتحقيق الأهداف المالية: 62٪

مع الحرية المالية: 61٪

مع الشركاء الماليين (المرشدين، إلخ): 58٪

مع الأموال (القيمة الصافية، إلخ): 58٪