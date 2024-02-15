فريق التحرير by فريق التحرير

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بقوة 4.4 درجات.. هزة أرضية تضرب البحر الأحمر

يُعزى سبب الهزة الأرضية إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر، والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الإفريقية.

فريق التحرير by فريق التحرير
هزة أرضية

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الخميس، هزة أرضية وسط البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الهزة بلغت قوتها 4.40 درجة على مقياس ريختر، وعمقها 32 كيلومترًا.

وأشار أبا الخيل إلى أن سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر، والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الإفريقية.

وأكد أبا الخيل أن الهزة لم تؤثر على الحدود السعودية، ولم يتم رصد أي آثار خلال حدوثها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُضرب فيها منطقة البحر الأحمر بالهزات الأرضية، حيث سبق أن رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في نفس المنطقة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتُشير هذه الهزات إلى النشاط الزلزالي في منطقة البحر الأحمر، والذي قد يُشكل خطرًا على الدول المطلة على البحر.

ودعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في حال حدوث أي هزات أرضية مستقبلية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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