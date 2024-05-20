إعلان آيس كريم قد يكلف نانسي عجرم الملايين

أثار الإعلان الأخير للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الذي روجت فيه لإحدى شركات الآيس كريم، نزاعاً قانونياً مع وريث الفنان السوري الراحل فريد الأطرش، بعد استخدامها لأغنيته الشهيرة “أنا وأنت ولا حد تالتنا” دون الحصول على موافقته.

فقد قرر فيصل فؤاد الأطرش، الوريث الوحيد للفنان الراحل، اتخاذ إجراءات قانونية ضد نانسي عجرم وشركة الإعلان، مطالباً بتعويض مالي يصل إلى 5 ملايين جنيه مصري.

وأصدر فيصل بياناً يدافع فيه عن حقوقه وأكد فيه أن الإعلان الحالي بصوت نانسي عجرم يعد تعدياً على الحق الأدبي للفنان فريد الأطرش، مشيراً إلى أن الإعلان تم دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين (ساسيرو) أو مؤسسة المؤلفين، الملحنين، ومنتجي الموسيقى (ساسم)، وهما الجهتان اللتان تمتلكان الحقوق المدنية للأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر للأغنية.

ووصف الدكتور حسام لطفي، محامي وريث فريد الأطرش والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، ما حدث بأنه “جريمة مكتملة الأركان” حسب القانون 82 لعام 2002، الذي ينص على الحبس والغرامة لكل من يعتدي على حقوق الغير دون إذن.

وأوضح أن استغلال أي مصنف فني يتطلب موافقة الشاعر والملحن أو ورثتهما، بالإضافة إلى استصدار إذن من الهيئة المختصة بحفظ حقوق تلك المصنفات، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

في المقابل، أكد مجدي مرسي جميل عزيز، وريث الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، أن الاتفاق على استغلال حقوق الأغنية تم بالتنسيق بينه وبين المنتج محسن جابر، صاحب حقوق الأغنية. لكن حسام لطفي رد بأن الأغنية حق مشترك بين الشاعر مرسي جميل عزيز والملحن فريد الأطرش، وأن ورثة الشاعر لا يملكون حق الملحن، مما يستلزم الحصول على موافقة من الهيئة المختصة، وهو ما لم يحدث.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أنا وأنت ولا حد تالتنا” قدمها الموسيقار الراحل فريد الأطرش مع الفنانة المصرية الراحلة هند رستم في فيلم “الخروج من الجنة” عام 1967، وهي من كلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز. ويعد هذا النزاع أحدث مثال على الخلافات المتعلقة بحقوق ملكية الأغاني القديمة، حيث سبق أن وقعت أزمات مشابهة مع فنانين آخرين مثل إليسا وكارول سماحة.