ميليندا غيتس تتبرع بمليار دولار على مدى العامين المقبلين لدعم حقوق المرأة

قالت ميليندا فرينش غيتس إنها ستتبرع بمبلغ مليار دولار على مدى العامين المقبلين للأفراد والمنظمات التي تعمل لصالح النساء والأسر على مستوى العالم، بما في ذلك الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة.

وأعلنت فرينش غيتس في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستستقيل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وتعهدت بالتركيز على النساء والأسر.

قالت فرينش غيتس، إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الداعمة للمساواة بين الجنسين في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء في مقال ضيف لصحيفة نيويورك تايمز إنها شعرت بالإحباط على مر السنين من الأشخاص الذين يقولون إن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن المساواة بين الجنسين.

ميليندا غيتس.. الاستثمار في النساء والفتيات

وكتبت: “إن عقودا من الأبحاث حول الاقتصاد والرفاهية والحوكمة توضح أن الاستثمار في النساء والفتيات يفيد الجميع”.

وتطرقت فرينش غيتس إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأمهات السود والأمريكيات الأصليات هن الأكثر عرضة للخطر.

قالت فرينش غيتس إنها بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية في توجيه منح جديدة من خلال منظمتها Pivotal Ventures إلى مجموعات تعمل في الولايات المتحدة لحماية حقوق المرأة وتعزيز قوتها ونفوذها. وتشمل المجموعات المركز الوطني لقانون المرأة، والتحالف الوطني للعاملات المنزليات، ومركز الحقوق الإنجابية.

إن شركة Pivotal Ventures التابعة لميليندا غيتس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تدير أيضا استثمارات لمشاريع ربحية، لذلك هناك القليل من المعلومات العامة حول تقديم المنح أو الأصول التي تديرها.

القوة الاقتصادية للمرأة

ركزت Pivotal Ventures على عدد من السبل لزيادة مشاركة المرأة وقوتها الاقتصادية والسياسية، مثل سد الفجوة في الأجور، وتعويض أعمال الرعاية التي تقوم بها النساء في كثير من الأحيان، وتشجيع النساء على الترشح للمناصب السياسية.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة فرينش غيتس لتقديم مبادرة بقيمة 250 مليون دولار في الخريف والتي ستركز على تحسين الصحة العقلية والجسدية للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

ستغادر فرنش غيتس مؤسسة بيل وميليندا غيتس الأسبوع المقبل، حيث ساعدت في تأسيس المنظمة منذ ما يقرب من 25 عاما.

ستقوم مؤسسة بيل وميليندا غيتس بتغيير اسمها إلى مؤسسة غيتس. وهي واحدة من أكبر المنظمات الخيرية في العالم. اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ وقفه 75.2 مليار دولار، وذلك بفضل تبرعات غيتس والمستثمر الملياردير وارن بافيت.