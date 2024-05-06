موقف سيارة للبيع بنصف مليون يورو.. ما هي مميزاته؟

شهدت هولندا واقعة غريبة عندما تم الإعلان عن بيع موقف سيارة بمبلغ نصف مليون يورو، وهو أكثر من متوسط سعر منزل في الدول الأوروبية.

وفقا لموقع “business times”، تقع هذه المساحة الداخلية في شارع بي سي هوفت “PC Hooftstraat” بجوار متنزه فوندل بارك “Vondelpark” الشهير في أمستردام.

أشهر شوارع التسوق في هولندا

وقد تم الإعلان عن المساحة الداخلية بمبلغ 495 ألف يورو على موقع العقارات الهولندي Funda.nl.

وقال الإعلان: “مساحة وقوف السيارات المعروضة للبيع تقع في أشهر شوارع التسوق في هولندا وأكثرها تميزا أيضا”.

تقع أماكن وقوف السيارات أيضا على مسافة قصيرة من مناطق الجذب الرئيسية مثل متحف فان جوخ ومتحف ريجكس.

أغلى موقف سيارة في هولندا

ووصفت هيئة الإذاعة التجارية الهولندية RTL Nieuws، التي كانت أول من نشر القصة، بأنها “أغلى مكان لوقوف السيارات في هولندا”.

وأشارت إلى أن المئات من أماكن وقوف السيارات كانت معروضة للبيع في هولندا “لكن هذا السعر أثار الدهشة”.

بالنسبة للراغبين في دفع المبلغ المذهل، ذكر الإعلان أن المساحة المغلقة البالغة 18 مترا مربعا “مناسبة تمامًا للسيارات الأوسع”، وأشار إلى أن “هناك مساحة كافية لخروج السائق والركاب”.

ويمكن للراغبين استئجار موقف سيارة مقابل 750 يورو شهريا.

أزمة مواقف السيارات

وقال جيل هيولي، الوكيل العقاري الذي يبيع أماكن وقوف السيارات، لهيئة الإذاعة التجارية الهولندية، إنه يختلف مع أولئك الذين يعتبرون أن السعر مرتفع للغاية نظرا لعدم توفر مواقف أخرى للسيارات.

وقال هيولي: “بالنسبة للناس.. في هذا الحي، شراء مكان لوقوف السيارات يوفر الحل”.

وتواجه هولندا، وهي واحدة من أكثر دول أوروبا كثافة سكانية حيث يبلغ عدد سكانها 17.8 مليون نسمة، نقصا حادا في المساكن يبلغ نحو 390 ألف منزل، وفقا لدراسة حديثة.

بلغ متوسط ​​سعر المنزل 430 ألف يورو في هولندا العام الماضي، وفقا لوكالة فرانس برس.