فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمنوعاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

موقف سيارة للبيع بنصف مليون يورو.. ما هي مميزاته؟

المئات من أماكن وقوف السيارات كانت معروضة للبيع في هولندا “لكن هذا السعر أثار الدهشة”

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت هولندا واقعة غريبة عندما تم الإعلان عن بيع موقف سيارة بمبلغ نصف مليون يورو، وهو أكثر من متوسط سعر منزل في الدول الأوروبية.

وفقا لموقع “business times”، تقع هذه المساحة الداخلية في شارع بي سي هوفت “PC Hooftstraat” بجوار متنزه فوندل بارك “Vondelpark” الشهير في أمستردام.

أشهر شوارع التسوق في هولندا

وقد تم الإعلان عن المساحة الداخلية بمبلغ 495 ألف يورو على موقع العقارات الهولندي Funda.nl.

وقال الإعلان: “مساحة وقوف السيارات المعروضة للبيع تقع في أشهر شوارع التسوق في هولندا وأكثرها تميزا أيضا”.

تقع أماكن وقوف السيارات أيضا على مسافة قصيرة من مناطق الجذب الرئيسية مثل متحف فان جوخ ومتحف ريجكس.

موقف سيارة

أغلى موقف سيارة في هولندا

ووصفت هيئة الإذاعة التجارية الهولندية RTL Nieuws، التي كانت أول من نشر القصة، بأنها “أغلى مكان لوقوف السيارات في هولندا”.

وأشارت إلى أن المئات من أماكن وقوف السيارات كانت معروضة للبيع في هولندا “لكن هذا السعر أثار الدهشة”.

بالنسبة للراغبين في دفع المبلغ المذهل، ذكر الإعلان أن المساحة المغلقة البالغة 18 مترا مربعا “مناسبة تمامًا للسيارات الأوسع”، وأشار إلى أن “هناك مساحة كافية لخروج السائق والركاب”.

ويمكن للراغبين استئجار موقف سيارة مقابل 750 يورو شهريا.

أزمة مواقف السيارات

وقال جيل هيولي، الوكيل العقاري الذي يبيع أماكن وقوف السيارات، لهيئة الإذاعة التجارية الهولندية، إنه يختلف مع أولئك الذين يعتبرون أن السعر مرتفع للغاية نظرا لعدم توفر مواقف أخرى للسيارات.

وقال هيولي: “بالنسبة للناس.. في هذا الحي، شراء مكان لوقوف السيارات يوفر الحل”.

وتواجه هولندا، وهي واحدة من أكثر دول أوروبا كثافة سكانية حيث يبلغ عدد سكانها 17.8 مليون نسمة، نقصا حادا في المساكن يبلغ نحو 390 ألف منزل، وفقا لدراسة حديثة.

بلغ متوسط ​​سعر المنزل 430 ألف يورو في هولندا العام الماضي، وفقا لوكالة فرانس برس.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...