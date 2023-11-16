مهرجان ضيافة يهدي دورته السابعة لروح الفنانة الراحلة فاتن حمامة

أعلنت جوائز المهرجانات العربية الدولية المميزة (ضيافة) عن إقامة نسختها السابعة من حفل السجادة الحمراء وتوزيع الجوائز في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي. ويتم تنظيم النسخة السابعة من مهرجان “ضيافة” بالتعاون مع دبي فستيفال سيتي مول، و”شوبا العقارية”، و”7 برودكشن”، وسيتم بثها مباشرة عبر 12 قناة تلفزيونية إقليمية وعالمية.

ويحتفي مهرجان “ضيافة” بالشخصيات الشهيرة لالتزامهم الذي لا يتزعزع وحماسهم للمساهمة بشكل مبتكر في مجالات الفنون والموسيقى والأعمال والثقافة والخدمات الإنسانية؛ كما خصص مهرجان “ضيافة” مهرجانه السنوي لرواد الإبداع.

وسوف يتم إهداء الدورة الحالية من المهرجان إلى روح الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وذلك تكريماً لروحها وإحياء ذكراها بعد مرور ثمانية أعوام على وفاتها. وتعتبر فاتن حمامة من أيقونات السينما العربية وكان يطلق عليها لقب “سيدة الشاشة العربية”، وكانت وجهاً غنياً عن التعريف في عالم السينما المصرية والعربية؛ حيث أعادت فاتن حمامة تعريف أنواع جديدة من التمثيل وأنشأت لنفسها مكانة خالدة في تراث السينما العربية.

وقال د. ميشال ضاهر رئيس ومؤسس المهرجان: “فاتن حمامة من الشخصيات التي لها بصمة في الفن العربي، وكانت سيدة متألقة وهادفة من خلال أحلامها وحضورها، والمهرجان يتشرف في إهدائه لها المهرجان”.

وقال: “على مدار سبع سنوات متتالية، نجحنا في ربط الفن والثقافة والسينما والموسيقى والأعمال مع أشخاص من مختلف مناحي الحياة. نريد أن يعرف جمهورنا أنه بغض النظر عن المكان الذي ينتمون إليه، فإن هذه الخيوط الثقافية هي التي تربطنا معاً لغرض أكبر”.

وأكد فرانسيس ألفريد، المدير العام لشركة “شوبا العقارية”، ارتباط الشركة كراعٍ رسمي لمهرجان “ضيافة 2023″، وقال: “يسعدنا في شوبا العقارية رعاية حفل توزيع جوائز المهرجانات العربية الدولية المتميزة (ضيافة). باعتبارنا مساهماً ديناميكياً في الاقتصاد المحلي، فإننا ملتزمون بتسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني في العالم العربي وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع الجمهور العربي. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى التعرف على قوة رواية القصص وقدرتها على سد الفجوة الثقافية. ونتوقع أن نلعب دوراً رئيسياً في مستقبل مهرجان ضيافة الناجح وأن نكون راعياً رئيسياً للمشهد الديناميكي للسينما العربية”.

ونظراً الى الاحداث الأليمة التي ما زالت تحدث في غزّة، فلسطين، أطلقت لجنة مهرجانات ضيافة مبادرة إنسانية بارزة تتمثل بإطلاق حملة جمع تبرعات لصالح دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك دعماً لحملة “تراحم من أجل غزة” ولأطفال غزّة و عائلتهم.

وفي هذا الصدد قال الدكتور ميشال ضاهر، رئيس ومؤسس مهرجانات “ضيافة”، “بياف” و”إيمي غالا”: “كعادتنا للسنة السابعة على التوالي نحن هنا لنحتفي بمهرجان ضيافة الذي يعزز الفن والثقافة كوسيلة للتواصل والتفاهم بين الشعوب، وتكوين روابط جديدة بين الناس من خلفيات مختلفة، لكن هذا العام لم تكتمل فرحتنا بسبب ما يعيشه إخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 30 يوم. ومع تزايد الضغوط والتحديات التي يواجهها الأطفال هناك، أردنا أن تكون لنا مساهمة في مساعدة اطفالنا هناك، لذلك تم التعاون بيننا وبين دبي العطاء لمنح المشاركين والحاضرين والمشاهدين عبر البث المباشر فرصة لمساعدة أطفال غزّة من خلال جمع التبرعات والمساهمات الخيرية أثناء الحفل وإرسال ريعها لهم، آملين أن يكون لنا دور بسيط في التخفيف من مصابهم وآلامهم”.

وبدأت هذه الحملة وتنتهي يوم المهرجان التكريمي في 22 نوفمبر، وستتم مشاركة هذه الحملة مع كل المكرّمين، الحاضرين والمشاهدين عبر البث التلفزيوني المباشر ومنصات التواصل الاجتماعي.

وينطلق المهرجان عند الساعة 6 مساءً مع السجادة الحمراء، يليه المهرجان التكريمي في الساعة 8:30 وينقل المهرجان فى بث مباشر على 12 محطة تلفزيونية ومنصات في كل انحاء العالم العربي والعالم، ومنها تلفزيون دبي، دبي ون، أو اس ان يا هلا، أو اس ان فيرست، أو اس ان بلس، روتانا موسيقى، ال بي سي، روتانا خليجية، ام بي سي وناسة، المشهد، القاهرة والناس.

وسوف يستضيف المهرجان مكرمين من 18 دولة من كل أنحاء العالم، وهي: الإمارات، أمريكا، المملكة المتحدة، الجزائر، الهند، روسيا، سوريا، تركيا، الكويت، فرنسا، لبنان، مصر، المغرب، تونس، العراق، السعودية، الأردن والباكستان.

وأعلنت لجنة مهرجانات “ضيافة” عن شراكة مع “آي تي بي لايف” ITP Live، وكالة التسويق المؤثرة الرائدة التي تعمل على إنشاء محتوى مقنع مع كبار المؤثرين والمشاهير في المنطقة والعالم.

وللعام الثالث على التوالي، أعلنت لجنة مهرجانات “ضيافة” عن شراكتها الاستراتيجية الفريدة من نوعها في المنطقة مع المنصة الرقمية “إكس” X، خلال الدورة السابعة من المهرجان التكريمي السنوي.