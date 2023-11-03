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ملياردير يستأجر مدينة باليرمو الإيطالية للاحتفال بعيد ميلاده الـ73

فريق التحرير by فريق التحرير
ملياردير


حجز الملياردير الياباني كاورو ناكاجيما أهم الأماكن في مدينة باليرمو الصقلية في إيطاليا، ومعها مسرح بوليتياما أحد المواقع العديدة إلى جانب أكبر دار أوبرا في إيطاليا.
الملياردير الياباني غريب الأطوار الذي يجوب في العاصمة الصقلية لاستضافة حفل عيد ميلاده الأكثر إسرافًا على الإطلاق ولمدة 3 أيام حجز أرقى الفنادق في الجزيرة حصريًا لـ 1400 ضيف من الأثرياء، وتم تعيين طاهٍ مشهور لإقامة مأدبة عشاء، وطلب تخصيص مسرح المدينة التاريخي لسهرة خاصة لحفله مما تسبب بجعل طاقم أوركسترا صقلية السيمفونية ينتقل إلى فندق صغير لإفساح المجال لاحتفال الملياردير المذكور.
ومع انطلاق حفل عيد ميلاده أمس، قام ناكاجيما البالغ من العمر 73 عامًا بترتيبات لحفل باذخ انقسم الصقليين فيما بينهم حوله، فيما يراقبون تدفق الوافدين الأثرياء من ضيوف ناكاجيما إلى مدينتهم وانتعاش الاقتصاد ومشاهد البزخ التي يحرم منها الكثيرون وتظهر مدينتهم وكأنها للبيع للأثرياء.

استأجر الملياردير الياباني لعدة أيام جميع غرف فندق جراند هوتيل فيلا ايجيا Grand Hotel Villa Igiea وأكبر مسرحين في المدينة وهما ماسيما و بوليتيما،كما حجز غرفًا في العديد من الفنادق الأخرى في باليرمو، بما في ذلك فندق ماسيمو بلازا وفندق جراند ديلي بالمي.

يذكر أن الملياردير ناكاجيما هو مؤسس شركات التسويق الهرمي مثل أم واي Amway ، وشركات تسويق أخرى تعتبر من أنواع التسويق الهرمي أو الشبكي التي تمنعها العديد من الدول لشبهات الاحتيال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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