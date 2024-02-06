بعد أسبوع من تتويجها.. ملكة جمال اليابان الأوكرانية تتخلى عن اللقب

تخلت كارولينا شيينو الأوكرانية الأصل عن لقبها كملكة جمال اليابان لعام 2024، بعد انتشار فضيحة لها حول علاقتها برجل متزوج.

وكانت شيينو فازت باللقب الجمالي الأسبوع الماضي وسط غضب محلي حول فوزها وتشكيك بانتمائها الفعلي للدولة الآسيوية.

وبعد فوزها في المسابقة، أثير نقاش عبر الإنترنت حول ما إذا كان من الصواب أن تفوز امرأة بمظهر أوروبي باللقب.

وتعيش كارولينا شيينو (26 عاماً) التي ولدت في منطقة تيرنوبيل الأوكرانية، في اليابان منذ انتقالها إليه مع والدتها عندما كانت تبلغ من العمر 5 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شيينو تخلت عن اللقب بعد انتشار معلومات عن علاقتها برجل ياباني متزوج، لكنها ادعت أنها لم تكن تعلم بوضعه العائلي، وأن علاقتهما لم تكن سرية وأنها قطعت علاقتها به فور اكتشافها أنه متزوج.

تخلت عن لقب ملكة جمال اليابان طواعية

وأوضح منظمي مسابقة ملكة جمال اليابان أن كارولينا تخلت عن لقبها طواعية. كما أنها “تفكر بعمق في دورها في هذه الفضيحة”.

وأشاروا إلى أن لقب ملكة جمال اليابان سيظل شاغرًا حتى العام المقبل.

اعتذار كارولينا شيينو

وعلقت شيينو على الأزمة على صفحتها على انستغرام بعد بيان اللجنة التنظيمية. وأكدت أنها تخلت عن لقبها وكشفت أنها تركت وكالة عرض الأزياء التي كانت تعمل بها.

وقالت: “أود أن أعتذر عن الإزعاج الذي تسببت فيه لزوجة السيد مايدا وجميع المعنيين. كانت هناك بعض التناقضات في ما شرحته لوكالتي. لم يسمح لنا الارتباك والخوف بقول الحقيقة”.

واضافت: “أنا حزينة بصدق لأنهم يتحدثون عني (عبر الإنترنت) ويخبرون جميع من يدعمني بشيء غير صحيح. أنا آخذ هذا الموقف على محمل الجد وأتخلى عن لقبي بملكة جمال اليابان. كما طلبت الانسحاب من الوكالة. أنا أعتذر بصدق عن الإزعاج الذي تسببت فيه وخيبة الأمل لكل من يدعمني”.