منظمة ملكة جمال الكون تنفي ادعاءات رومي القحطاني

نفت منظمة ملكة جمال الكون خبر مشاركة عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني في مسابقتها لعام 2024 والمقرر إقامتها في المكسيك في 28 ايلول/سبتمبر المقبل.

وكانت القحطاني قد ادعت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أنها ستشارك في المسابقة الجمالية، لتسطر اسمها كأول ممثلة للملكة العربية السعودية في المسابقة.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه “بعد انتشار تقارير صحفية تزعم مشاركة متسابقة تمثل المملكة العربية السعودية في مسابقة هذا العام. نود أن نؤكد بشكل قاطع أنه لم يتم إجراء أي عملية اختيار في المملكة العربية السعودية، وأن أي ادعاءات من هذا القبيل خاطئة ومضللة”.

وأضافت: “إن اختيار المتسابقات لتمثيل بلدانهن في مسابقة ملكة جمال الكون هو عملية صارمة تلتزم بدقة بسياساتنا وإرشاداتنا. ويتم اختيار كل دولة وفقًا لمعايير وأنظمة محددة، مما يضمن الإنصاف والشفافية في اختيار المشاركات”.

وأكدت المنظمة على التزامها بعرض التنوع والشمولية على مسرحها العالمي، والاحتفاء بجمال ومواهب النساء من جميع مناحي الحياة، مشيرة إلى أن المسكيك ستستقبل 100 متسابقة من جنسيات مختلفة.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية ليست حتى الآن من بين تلك الدول التي أكدت مشاركتها بالكامل هذا العام.

ولفت البيان إلى أن المنظمة تجري حاليًا عملية تدقيق صارمة لتأهيل مرشح محتمل لمنحه حق امتياز مسابقة “ملكة جمال الكون”وتعيين مدير وطني للتمثيل.

وشددت على أنه لن يكون لدى أي مشاركة من السعودية فرصة الانضمام إلى المسابقة حتى يتم الانتهاء من ذلك وتأكيده من قبل لجنة الموافقة لديها.

يذكر أن القحطاني نشرت صور لها على حسابها في إنستغرام حيث يتابعها ما يزيد عن مليون شخص وهي ترتدي وشاح ملكة جمال الكون وكتبت باللغة العربية: “يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024. هذا هو الظهور الأول للمملكة العربية السعودية في المسابقة”.

ولم ترد القحطاني على سؤال طرحه موقع “أريبيان بزنس” حول بيان المنظمة والنفي وسبب ادعاءاتها المشاركة في المسابقة الجمالية.