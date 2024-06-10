“مكتبة المؤسس” تؤرخ لموسم الحج.. آلاف المخطوطات والمقتنيات النادرة

تشكل المادة الثقافية التي تحتفظ بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة “مكتبة المؤسس” بالعاصمة السعودية الرياض، عن موضوع “الحج والحرمين الشريفين“، واحدة من أندر المواد المعرفية بالعالم.

وتضم “مكتبة المؤسس“، أكثر من 6 آلاف مادة تتشكل من المقتنيات النادرة من المخطوطات، والكتب، والمسكوكات، والمنمنمات، والصور، تندرج ضمن موجودات قاعدة البيانات في المكتبة، وتبين الاهتمام الكبير من جانب المكتبة بثقافة الحج.

“مكتبة المؤسس” تعرض آلاف المقتنيات النادرة عن الحج

وبمناسبة موسم الحج لهذا العام، قامت “مكتبة المؤسس”، بعرض الآلاف من مقتنياتها النادرة التي تتعلق بفريضة الحج والحرمين الشريفين.

ووفقًا لبيان من “مكتبة المؤسس”، بالرياض، فإن تلك المقتنيات تشمل مخطوطة “قرة العين في أوصاف الحرمين”، و”دلائل الخيرات وشوارق الأنوار”، و”كتاب النوادر (المسائية) وشرح الثلاثين المسألة، وخريدة العجائب وفريدة الغرائب ومزرع الحسنات وشرح دلائل الخيرات، وشرح أقرب المسالك، فضلا عن مجموعة المصاحف المكتوبة في الحرمين الشريفين.

“ساجعة الحرم” مخطوطة نادرة للإمام السيوطي

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي “مكتبة المؤسس”، على مخطوطة نادرة بعنوان “ساجعة الحرم”، كتبها الإمام السيوطي (توفي في 911هـ / 1505م)، وتم نسخها في القرن الثاني عشر الهجري.

وتتضمن المخطوطة “مقامة تُعرف باسم ساجعة الحرم، وتبرز فيها مفاخرة بين مكة والمدينة والعدل بينهما”.

ووفق البيان، فإن من المخطوطات الأخرى التي تقتنيها “مكتبة المؤسس”، أيضاً، والتي تخص شعيرة الحج “القصيدة الذهبية في مناسك الحج المرعية” لمحمد بن أبي بكر بن رشيد الحلبي، و “سوانح الحجاز” لبهاء الدين محمد بن حسين الحارثي الهمذاني (توفي في 1031هـ / 1622م) ومخطوطته كذلك ” رسالة اثنا عشرية حج”.

مخطوطة “الورقات” لعبدالملك الجويني

وتوفر “مكتبة المؤسس”، أيضاً “شرح منظومة الكنتي لورقات إمام الحرمين” لمحمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي (توفي في 1330 هـ)، وتشمل المخطوطة شروحات متعددة تحتفظ بها المكتبة تحت عنوان “قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين” لمحمد الحطاب (توفي في 954 هـ / 1547م) ومحمد المحلي (توفي في 864 هـ / 1459م)، وهي شروحات لكتاب في المكتبة، بعنوان “الورقات” لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، إمام الحرمين (توفي في 478 هـ / 1085م).

وبالإضافة إلى ذلك، تضم المكتبة مخطوطة “مناسك السجلماسي” لإبراهيم بن هلال السجلماسي (توفي في 903 هـ /1498م).

كتب مميزة عن الحج

بالإضافة إلى هذه المواد القيمة، ساهمت الإصدارات المطبوعة بشكل كبير في تسليط الضوء على أحد أهم الشعائر الدينية في الإسلام، وهو الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويجتمع فيه الحجاج في الكعبة المشرفة من جميع أنحاء العالم.

وقد أصدرت “مكتبة المؤسس”، مجموعة من الكتب المميزة التي تناولت هذه الشعيرة والحرمين الشريفين، من بينها كتاب “مكة المكرمة والمدينة المنورة (صور نادرة)”، وكتاب “ياباني في مكة” بترجمة وتعليق د. سمير إبراهيم وسارة تاكاهاشي، وكتاب “الطريق إلى مكة” لمحمد أسد (ليوبولد فايس)، وكتاب “الحج إلى مكة” للليدي إيفيلين كوبلد، وكتاب “مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا”، الذي يُعد أول مصور محترف هندي زار الأراضي المقدسة للحج في عام 1325هـ/ 1907م.

ويشمل الكتاب الأخير، الذي يقع في 240 صفحة، تمهيدًا عن الحرمين الشريفين في الخرائط القديمة، والرسومات والمنمنمات القديمة، والصور الضوئية الأولية، وكذلك الصور الضوئية في الهند، واهتمام المصورين الهنود بالحرمين.

صور ومؤلفات نادرة

أما في مجال الصور والكتب النادرة، فمن أبرز مقتنيات المكتبة في هذا المجال: مجموعات من الصور النادرة عن المملكة، والوطن العربي بشكل عام، من بينها أول وأشهر مجموعة قام بتصويرها اللواء المصري محمد صادق باشا التي تضم صورة عالمية عن الحرمين الشريفين في مكة، والمدينة، والتي لا يوجد منها سوى ثلاث نسخ في العالم .

وتضم المكتبة كتب محمد صادق باشا النادرة:” نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية من الوجه وينبع البحر إلى المدينة النبوية وبيان خريطتها العسكرية (صدر عام 1877م)”، و”مشعل المحمل في سفر الحج براً (صدر عام 1880م)”، و” كوكب الحج في سفر المحمل بحراً وسيره براً (صدر عام 1885م)”، و” دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج (صدر عام 1885م)”.

كما تحتوي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، على حوالي 365 صورة نادرة للحرمين الشريفين لم تنشر من قبل، التقطها المصور العالمي المصري أحمد باشا حلمي، الذي كُلف من قبل الملك فاروق بتصوير الحرمين الشريفين أثناء دخول الملك عبدالعزيز ــ طيب الله ثراه ــ مكة، والمدينة.