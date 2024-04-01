محمد هنيدي يكشف تفاصيل عملية “القلب” بعد تصدره “تويتر”

أكد الفنان محمد هنيدي، أنه بخير.. شاكرا كل من سئل عنه، أو قام بالدعاء له، بعد انتشار تقارير تعرضه لوعكة صحية في القلب، نقل بسببها إلى المستشفى.

وقال هنيدي، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا):” بخصوص الخبر المنتشر أني دخلت المستشفى.. الحمد لله أحب اطمنكم انا بخير.. وشكرا لكل اللي سأل عليّ أو قام بالدعاء لي”.

محمد هنيدي يطمئن جمهوره

وأضاف هنيدي:” أنا في بيتي، وبخير، وزي الفل، وهذا الخبر قديم والصورة قديمة، ولكن ما حدث كانت قسطرة بسيطة أجراها لي الدكتور حسام الحصري لكي يطمئن على، وكان هذا في بداية شهر رمضان، والحمدلله أنا زي الفل”.

وأوضح هنيدي:” أنا اتخضيت ووجدت اسمي متصدر تويتر ولكن أنا بخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين”.

تفاصيل الصورة سبب التريند

وكان الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب، نشر صورة رفقة الفنان محمد هنيدي وهو في المستشفى، قائلا:” في ليلة من ليالي رمضان اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي الذي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين”.

وأضاف:” اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات.. اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة.. والحمد لله قلبه زي الحديد.. وربنا يجعله سبب لسعادة الناس في الخير”.

وكان فيلم “مرعي البريمو”، آخر أعمال الفنان هنيدي، الذي يغيب عن ماراثون الدراما الرمضانية هذا العام.

وفيلم “مرعي البريمو”، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية المثيرة خلال عمله.