ما هي الإجازات الرسمية في السعودية خلال 2024؟

مع اقتراب العام الحالي 2023 من نهايته وانتهاء موسم الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية، ينتظر الكثيرون موعد الإعلان عن إجازات العام المقبل لتحضير عطلاتهم والاستعداد والتخطيط لها.

وتضم قائمة الإجازات الرسمية المتوقعة لعام 2024 في السعودية 10 أيام تشمل القطاعين العام والخاص وهي لمناسبات دينية ووطنية، وتأتي على الشكل التالي:

يوم التأسيس: 22 شباط/فبراير

عيد الفطر: من 29 رمضان لغاية 3 شوال

يوم عرفة وعيد الأضحى: من 9 ولغاية 12 ذو الحجة

اليوم الوطني: 23 أيلول/سبتمبر

ولا تعد هذه اللائحة نهائية كونها لم تقر بعد من الجهات الرسمية والتي قد تعدل عليها أو تضيف لها ذكرى رأس السنة الهجرية أو ذكرى المولد النبوي الشريف، أو قد تمدد عطلة عيدي الفطر والأضحى بحسب موقعهما من أيام الأسبوع.

يوم التأسيس

يحل يوم التأسيس سنوياً في 22 شباط/فبراير، ويوافق يوم الخميس في عام 2024، ما يمنح الموظفين عطلة نهاية أسبوع طويلة من الخميس 22 إلى السبت 24 شباط/فبراير.

عيد الفطر

من المتوقع أن يصادف يوم 29 رمضان بحسب العديد من المواقع المتخصصة يوم الأحد 7 نيسان/أبريل، ما يمنح الموظفين في المملكة أجازة طويلة تبدأ مساء الخميس 4 نيسان/ابريل وتنتهي مساء السبت 13 منه.

عيد الأضحى

وفقاً لمصادر تتابع تحركات القمر، فإن يوم عرفة يصادف الأحد 16 حزيران/يونيو ما يرجح أن ينال الموظفين في السعودية اجازة عيد تمتد حتى مساء الأربعاء 19 حزيران/يونيو بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية التي تسبق العيد يومي الجمعة والسبت الموافقين 14 و15 من الشهر نفسه.

اليوم الوطني

تختتم الاجازات الرسمية في السعودية كل عام بإجازة اليوم الوطني السعودي الذي يحل سنوياً في 23 أيلول/سبتمبر وهو يصادف هذا العام يوم الاثنين.

القواعد العامة للإجازات الرسمية

إذا تزامن موعد أي من الإجازات مع عطلة نهاية الأسبوع، فيتم تعويض الموظف في اليوم السابق أو التالي. إذا صادف اليوم الوطني أيام إجازة لأي من عيدي الفطر أوالأضحى، فلا يتم تعويض الموظف بأي يوم إضافي. يستحق كل عامل إجازة بأجر كامل لجميع العطلات، سواء عيدي الفطر أوالأضحى أو اليوم الوطني أو يوم التأسيس. إذا تزامنت الإجازة السنوية للموظف مع أي عطلة رسمية، تمدد الإجازة السنوية بما يساوي عدد أيام العطلة الرسمية خلال الإجازة السنوية.