ما هي العلامات التجارية الأكبر في عالم الأزياء؟ أغلاها بـ421 مليار دولار

تُعدّ شركة “LVMH” الفرنسية، رمزاً فريداً في عالم الأزياء والسلع الفاخرة، حيث تُهيمن على هذا السوق بعلامتها التجارية “لوي فيتون” (LV) والعلامات الأخرى مثل “كينزو” و”إميليو بوتشي” و”أكوا دي بارما”

لا تقتصر هيمنة لوي فيتون على العلامات التجارية فقط، بل تمتد لتشمل القيمة السوقية أيضاً، حيث تُحتل المرتبة الأولى كأكبر شركة أوروبية على الإطلاق من حيث القيمة وأغلى علامة أزياء في العالم بقيمة تبلغ 421 مليار دولار.

وتُعادل هذه القيمة الضخمة قيمة الشركات الثلاث التالية لها في القائمة مجتمعة، مما يُظهر هيمنتها الواضحة على السوق.

وتعود هيمنة لوي فيتون إلى عدد من العوامل، أهمها:

تاريخ الشركة العريق

تأسست لوي فيتون عام 1854، وبمرور السنين أصبحت رمزاً للرفاهية والجودة.

تأسست لوي فيتون عام 1854، وبمرور السنين أصبحت رمزاً للرفاهية والجودة. علامتها التجارية القوية

اكتسبت “LV” شهرة عالمية واسعة، وأصبحت رمزاً للأناقة والتميز.

اكتسبت “LV” شهرة عالمية واسعة، وأصبحت رمزاً للأناقة والتميز. جودة منتجاتها

تُعرف لوي فيتون بجودة منتجاتها العالية، من الحقائب والأحذية إلى الملابس والإكسسوارات.

تركيزها على الابتكار :

تحرص لوي فيتون على مواكبة أحدث صيحات الموضة، وتُقدم ابتكارات جديدة في عالم الأزياء والسلع الفاخرة.

: تحرص لوي فيتون على مواكبة أحدث صيحات الموضة، وتُقدم ابتكارات جديدة في عالم الأزياء والسلع الفاخرة. استراتيجيتها التسويقية الفعالة

تُنفذ الشركة استراتيجيات تسويقية ذكية تُساعدها على الوصول إلى جمهورها المستهدف حول العالم.

تُنفذ الشركة استراتيجيات تسويقية ذكية تُساعدها على الوصول إلى جمهورها المستهدف حول العالم. قدرتها على التكيف مع التغيرات في السوق

تُواكب لوي فيتون التغيرات في السوق، وتُقدم منتجات تُناسب احتياجات ومتطلبات العملاء.

من ينافس لوي فيتون؟

تأتي شركة “نايك” الأميركية في المرتبة الثانية بقيمة سوقية 153 مليار دولار، بينما تحافظ “ديور” على هيمنة فرنسا في عالم الموضة والأزياء، لتحتل المركز الثالث بقيمة سوقية 145 مليار دولار.

وتُنافس شركة “إنديتكس” الإسبانية، المالكة لعلامات “زارا” و”ماسيمو دوتي” و”بيرشكا” بقيمة سوقية 134 مليار دولار.

وتحتل شركة “TJX” الأميركية المرتبة الخامسة عالمياً بقيمة سوقية 108 مليار دولار، تليها شركة “فاست ريتالينغ” اليابانية في المركز السادس بقيمة سوقية 81 مليار دولار.

ورغم الشهرة الكبيرة لعلامة “أديداس” الألمانية في عالم الملابس الرياضية، إلا أنها تحتل المرتبة متأخرة 11 في القائمة، وبقيمة سوقية تبلغ 32 مليار دولار.

أما العلامة الأشهر في الأزياء منخفضة الثمن السويدية “إتش أند إم”، فتأتي خلف “أديداس” مباشرة، بقيمة سوقية تبلغ 25 مليار دولار.

المركز العلامة التجارية القيمة السوقية (مليار دولار) الدولة 1 LVMH “لوي فيتون” 440.44 2 نايك 155.12 3 ديور 151.82 4 إنديتكس 135.18 5 تي جاي إكس 112.12 6 فاست ريتايلينغ 85.14 7 سنتاس 62.26 8 كيرينغ 56.56 9 لولو ليمون 55.95 10 روس ستور 48.64 11 أديداس 34.70 12 اتش اند ام 22.11 13 مونكلير 18.29 14 برادا 17.84 15 نيكست 13.68 16 بورلينغتون 12.63 17 رالف لورين 11.53 18 تابيستري 10.54 19 ال بي بي 7.87 20 برونيلو كوتشينيلي 7.84