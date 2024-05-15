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بيع 8 ساعات يد للأسطورة مايكل شوماخر في مزاد علني.. كم ثمنها؟

أهم قطعة في المزاد الذي نظمته عائلة مايكل شوماخر، كان ساعة قدمها الرئيس التنفيذي السابق لفيراري.

فريق التحرير by فريق التحرير
بيع 8 ساعات يد للأسطورة مايكل شوماخر في مزاد علني.. كم ثمنها؟
بيع 8 ساعات يد للأسطورة مايكل شوماخر في مزاد علني.. كم ثمنها؟

أعلنت دار كريستي للمزادات، الثلاثاء، عن بيع 8 ساعات يد فارهة لأسطورة بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، الألماني مايكل شوماخر، في مزاد جرى في جنيف السويسرية.

قيمة أهم ساعات مايكل شوماخر في المزاد

بيع 8 ساعات يد للأسطورة مايكل شوماخر في مزاد علني.. كم ثمنها؟

وبلغت القيمة الإجمالية للساعات الثمانية، أربعة ملايين و400 ألف فرنك سويسري.

وكانت أهم قطعة في المزاد الذي نظمته عائلة مايكل شوماخر، عبارة عن ساعة قدمها الرئيس التنفيذي السابق لفيراري، جان تود، إلى الأسطورة الألماني في عيد ميلاده عام 2004، حيث بيعت مقابل مليون و200 ألف فرنك، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتتميز الساعة المصنوعة خصيصًا بذهب أبيض عيار 18 قيراطًا، ووجه ساعة أحمر وصور لشعار فيراري، وخوذة شوماخر للسباق، والرقم 7 لتكريم انتصاراته السبعة في بطولة العالم.

فيما تشتمل ساعات شوماخر الأخرى على خمس ساعات في صندوق واحد.

الذكرى الـ30 لأول فوز لشوماخر ببطولة فورمولا -1

بيع 8 ساعات يد للأسطورة مايكل شوماخر في مزاد علني.. كم ثمنها؟

وجرت فعاليات المزاد بالتزامن مع الذكرى الـ30 لفوز شوماخر للمرة الأولى بلقب فئة السائقين في بطولة العالم لفورمولا -1.

وقال إيلي فايون، المتخصص في الساعات لدى كريستيز: “لقد تواصلت معنا العائلة لعرض هذه القطع للبيع بالمزاد، والسبب غير معروف لنا”.

وشوماخر يشترك مع البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب بطولة العالم، والذي يبلغ 7 ألقاب.

شوماخر لا يزال يعالج من سقوطه بعد الاعتزال

بيع 8 ساعات يد للأسطورة مايكل شوماخر في مزاد علني.. كم ثمنها؟

واعتزل شوماخر في 2012، وفي ديسمبر من العام التالي، وسقط شوماخر أثناء التزلج في منتجع ميريبيل بجبال الألب الفرنسية، وأصيب بإصابة في الدماغ كادت أن تؤدي إلى الوفاة، حيث اصطدم رأسه بصخرة مما أدى إلى فتح خوذته.

وقام الأطباء بإزالة جلطات الدم، ولكن تم ترك جلطات أخرى دون مساس لأنها كانت مغروسة بعمق في دماغه.

ومنذ نقله من المستشفى في سبتمبر 2014، لا يزال شوماخر يتلقى الرعاية بشكل خاص في منزل العائلة في سويسرا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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