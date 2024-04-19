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ماذا يحدث في تركيا؟ تأهب لخطر محدق

استعادت تركيا ذكريات الزلزال المدمر الذي ضربها في شباط/فبراير 2023 مساء أمس الخميس بعد ثلاث هزات ضربت وسطها ما دفعها لاتخاذ اجراءات احترازية.

فريق التحرير by فريق التحرير
زلزال تركيا

ضربت سلسلة من الهزات الأرضية المتفاوتة القوة، بلغت شدة أقواها 5.6 درجات على مقياس ريختر، وسط تركيا، مساء الخميس، دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.

شعر السكان في منطقة توكات، الواقعة بين شواطئ البحر الأسود وشمال الأناضول، بثلاث هزات على الأقل، أدت إحداها إلى إصابة شخص وتسببت في أضرار مادية.

وذكر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أنّ سيارات الإسعاف تم إرسالها إلى موقع الهزة، بينما أشار وزير الداخلية، علي يرلي قايا، إلى متابعته للوضع عن كثب.

وحسب وكالة الأنباء التركية “إيه إتش آي”، أصيب 5 أشخاص من بين السكان الذين أصيبوا بالذعر أثناء محاولتهم الفرار من منازلهم.

يقع مركز الزلزال، الذي ضرب على عمق 5.25 كلم تحت الأرض، بالقرب من مدينة توكات.

وكانت مناطق واسعة في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا قد تعرضت لزلزال مدمر في السادس من شباط/فبراير 2023، أودى بحياة نحو 60 ألف شخص في البلدين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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