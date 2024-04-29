الخطر يحاصر ثالث أكبر غابة مطيرة بالعالم.. ماذا يحدث في إندونيسيا؟

شهدت إندونيسيا زيادة بنسبة 27% في فقدان الغابات الأولية في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقا لتحليل معهد الموارد العالمية لبيانات إزالة الغابات، لكن الخسارة ما زالت تعتبر منخفضة تاريخيا مقارنة بالعقد الأول من هذا القرن.

وقال رود تايلور، المدير العالمي لبرنامج الغابات في معهد الموارد العالمية: “لقد انخفضت إزالة الغابات عما كانت عليه قبل 6 أعوام أو نحو ذلك، عندما كانت هناك معدلات ذروة”.

لكن آخرين رأوا سببا للقلق في هذا الارتفاع، وربطوا بعض عمليات إزالة الغابات الأخيرة بشهية العالم لاستخراج رواسب النيكل الهائلة في إندونيسيا، وهو أمر بالغ الأهمية للتحول إلى الطاقة الخضراء.

إندونيسيا.. ارتفاع طفيف في خسائر الغابات

للسنة الثانية، تشهد إندونيسيا ارتفاعا طفيفا في خسائر الغابات، فبين عامي 2002 و2023، فقدت البلاد 11% من غاباتها الأولية، أي الغابات الطبيعية الناضجة التي لم يتم المساس بها في السنوات الأخيرة.

تعد إندونيسيا أرخبيلا استوائيا شاسعا يمتد عبر خط الاستواء، وهي موطن لثالث أكبر غابة مطيرة في العالم، مع مجموعة متنوعة من الحياة البرية والنباتات المهددة بالانقراض، بما في ذلك إنسان الغاب والفيلة وزهور الغابات العملاقة.

منذ عام 1950، تم قطع الأشجار أو حرق أو تدهور أكثر من 74 مليون هكتار (285715 ميل مربع) من الغابات المطيرة الإندونيسية – وهي مساحة تبلغ ضعف مساحة ألمانيا – لتطوير زيت النخيل ومزارع الورق والمطاط وتعدين النيكل والسلع الأخرى، وفقا للمراقبة العالمية للغابات.

أكبر منتج لزيت النخيل

تعد إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل، وواحدة من أكبر مصدري الفحم، وأكبر منتج لعجين الورق. كما أنها تصدر النفط والغاز والمطاط والقصدير وغيرها من الموارد.

وحدث توسع في المزارع الصناعية في عدة مواقع مجاورة لمزارع زيت النخيل ولب الورق والورق الموجودة في جزر كاليمانتان وبابوا الغربية الاستوائية.

وقالت وزارة البيئة والغابات الإندونيسية إن التوسع حدث في الامتيازات الممنوحة قبل تولي الإدارة الحالية مهامها في عام 2014.

إن البيانات الصادرة عن منظمة مراقبة الغابات العالمية بشأن خسارة إندونيسيا للغابات الأولية ــ وهي غابات قديمة النمو عادة ما تكون غنية بالكربون المخزن وغنية بالتنوع البيولوجي ــ أعلى من الإحصاءات الإندونيسية الرسمية.

وذلك لأن الكثير من فقدان الغابات الأولية في إندونيسيا، وفقا للتحليل، يقع ضمن المناطق التي تصنفها إندونيسيا على أنها غابات ثانوية، وهي المناطق التي تم تجديدها من خلال عمليات طبيعية إلى حد كبير بعد الإجراءات البشرية مثل إزالة الزراعة أو قطع الأخشاب. تتمتع الغابات الثانوية عادة بقدرة أقل على تخزين الكربون مقارنة بالغابات الأولية.

وحدثت إزالة الغابات المرتبطة بصناعة التعدين في سومطرة وسولاويزي وملوكو وكاليمانتان.

تمتلك إندونيسيا أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وهي مادة مهمة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من السلع اللازمة للتحول إلى الطاقة الخضراء.