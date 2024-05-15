قميص عيد ميلاد “مؤسس فيسبوك” يغضب تونس.. “تدمير قرطاج”

أثناء احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، أثارت عبارة على قميص، “مؤسس فيسبوك” مارك زوكربيرغ، وهي “يجب تدمير قرطاج”، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في تونس التي تضم بقايا المدينة التاريخية.

قميص عيد ميلاد “مؤسس فيسبوك”

وعلى حساب “مؤسس فيسبوك” الرسمي، ظهر مارك، في صور مع أفراد عائلته، بقميص أسود يحمل العبارة الشهيرة باللغة اللاتينية “يجب تدمير قرطاج” للسيناتور الروماني، ماركوس بورسيوس كاتو، والمعروف أيضا بلقب “كاتان القديم”.

أيضا نشر مارك، صورا لغرفة نومه أيام الطفولة، وبداياته في الدراسة بالكلية وتأسيس الموقع.

والعبارات التي أرفقها مع الصور لم تتضمن أي إشارة إلى رمزية مقولة كاتان.

قميص “مؤسس فيسبوك” يثير غضب التونسيين

وأثار قميص زوكربيرغ، ردود فعل غاضبة لدى متابعي السوشيال ميديا في تونس، حيث تعد قرطاج، وقائدها العسكري الفذ حنبعل، مصدر فخر للتونسيين.

كما تعد بقايا المدينة على ضفاف البحر المتوسط، من أبرز المزارات السياحية في تونس.

” تدمير قرطاج” من قالها ومتى وما هي آثارها؟

وشكل مقترح السيناتور الروماني كاتان، في عبارته “يجب تدمير قرطاج”، أحد الحلول الرئيسية التي تبنتها الإمبراطورية الرومانية في حربها البونية الثالثة مع قرطاج للسيطرة على حوض المتوسط، والتي انتهت بتدميرها بالكامل في عام 146 قبل الميلاد.

كما أن أغلب القطع الأثرية التي عثر عليها المؤرخون تعود إلى الحقبة الرومانية اللاحقة بعد تدمير قرطاج القديمة.

ويقول المؤرخ التونسي المتخصص في تاريخ قرطاج، بولبابة النصيري، إن الرومان تعمدوا في حربهم مع قرطاج طمس تاريخ المدينة بالكامل، وتغيير الحقائق التاريخية، وتغييب حضارة قرطاج.

ويضيف بولبابة “روما محت أكثر من 400 سنة من تاريخ قرطاج”.

ردود أفعال وتساؤلات النخبة التونسية وتفسيراتهم

وضمن ردود الأفعال، على الصورة، تساءلت صفحة “نادي الكتاب بتونس”، على الفيسبوك: “هل هو موقف سياسي متعمد أم مجرد تلميح تاريخي بسيط؟”.

ووفق تعليقات الكتاب، فإن البعض يرى أن الصورة تتضمن إشارة إلى الصراع التاريخي بين روما، وقرطاج، لكن آخرون يعتقدون أنها كانت مزحة بسيطة أو حيلة تسويقية ماهرة.

واختتمت صفحة “نادي الكتاب بتونس”، تعليقها بالقول “للأسف، لم يوضح زوكربيرغ نيته، مما يترك الغموض يسيطر.. لكن المؤكد إن تصرف مؤسس فيسبوك أعاد إلى الواجهة النقاش حول السلطة، والتاريخ، وتأثير التكنولوجيا في عالمنا الحديث”.

وضمن ردود الأفعال، قال الخبير في مجال الطاقة مصطفى العيساوي على حسابه “مزحة سمجه، وربما تكون مجرد اقتراح من أحد الخونة”.