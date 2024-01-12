فادي طنّوس by فادي طنّوس

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لبنان يتصدر تصنيفاً مرعباً.. ما هو؟

احتل لبنان المركز الأول الذي لا يحسد عليه لأخطر بلد في العالم لقيادة السيارات، مع ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق وحوادث سرقة السيارات وسوء وضع الطرقات

فادي طنّوس by فادي طنّوس
لبنان حوادث السير

ما من شك في أن السائقين، وخاصة في دول العالم الثالث، مثل لبنان، يواجهون مهمة خطيرة تتمثل في التنقل على الطرقات غير المؤهلة أو المعبدة أو المجهزة ما قد يعرضهم لمخاطر قد تصل لحد الموت.

وفي حين أن هذه الطرقات تعد اختبار مهارة للسائقين، فإنها في الوقت نفسه مصيدة تنتظر من يخطئ لتوقعه بين براثنها.

وعلى عكس الكثير من الدول التي تعطي الانسان أولوية، وتعتبر الأمان على الطرقات شيء بديهي، عبر إنارتها وتعبيدها وتخطيطها وتجهيزها بالإشارت الضوئية وكل ما يلزم لضمان الحفاظ على حياة الناس والحد من الحوادث، نجد بلداً مثل لبنان غير أبه باحتلاله صدارة ترتيب الدول الأكثر خطورة لقيادة السيارات.

فقد تصدر لبنان مؤشر “الدول الأكثر خطورة لقيادة السيارات” بحسب الصفحة الرسمية لـ”World Index” على منصة “إكس”، وكذلك موقع “Global Positioning Specialists“.

لبنان الأكثر خطورة

وبحسب “Global Positioning Specialists” فإن وصول لبنان للمرتبة الأولى جاء نتيجة ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 22.6 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وظروف الطرقات السيئة للغاية ومعدل سرقة السيارات 179 سرقة لكل 100 ألف نسمة.

وسجّل لبنان منذ بداية عام 2023، وحتى منتصف شهر ايلول/ديسمبر بحسب أرقام جمعية “يازا” من أجل السلامة المرورية في لبنان ارتفاعًا بنسبة 14% على صعيد سنوي، حيث حصدت الطرقات أرواح 370 شخصاً في حين سقط 2318 جريحاً.

المركزالدولةجودة الطرقات *النتيجةحوادث السير المميتة **النتيجةسرقة السيارات **النتيجةالإجمالي
1لبنان2.82922.643179.24739.7
2أوروغواي3.52416.638502.85639.3
3كولومبيا2.73016.83966.33233.7
4كوستاريكا2.82913.93488.83733.3
5اليونان4.3199.125227.15232.0
6غواتيمالا3.723194166.23131.7
7تشيلي5.11312.4321854831.0
8إيطاليا4.3196.117295.15530.3
9جمهورية الدومنيكان4.41829.34757.52630.3
10لاتفيا3.127102866.53329.3
* يذكر أن العلامة المشار إليها في الجدول من أصل 7 علامات (1 الأدنى – 7 الأقصى)
** لكل 100 ألف نسمة
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