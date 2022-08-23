كيف يتفوق هاتف أونر 70 على منافسيه؟

إمكانيات غير مسبوقة ووضعية الـ سولو كات Solo Cut لتصوير مدونات الفيديو الأولى من نوعها

على مدار العقد الماضي، تطورت الهواتف الذكية لتصبح جزءاً أساسياً من حياتنا، حيث توفر للمستخدمين عالم من الترفيه وسرعة الحصول على المعلومات، إلى جانب إبقائنا على اتصال بالعالم من حولنا. من خلال الهاتف الذكي، يمكن ببساطة اللعب ومشاهدة مقاطع الفيديو والتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت أو حتى حجز رحلات بضغطة فقط. مع الاعتماد على الهواتف بشكل متزايد، تزايدت بالتبعية متطلبات المستهلكين.

بعد نجاح إطلاق هاتف HONOR Magic4 Pro، عادت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا مرة أخرى مع جهاز بمزايا متقدمة وهو HONOR 70 5G. لقد تجاوز الهاتف الذكي الذي تم إطلاقه مؤخراً جميع التوقعات وتخطى منافسيه من عدة نواحي، مما ميزه عن جميع الهواتف الذكية الأخرى الموجودة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف الجديد كلياً يأتي أيضاً مع خدمات Google للهاتف، مما يتيح للمستخدمين تنزيل أحدث التطبيقات وأكثرها شيوعاً.

تجربة استثنائية لتصوير الـ Vlog مع وضع الـ Solo Cut لتصوير الـ Vlog الأول في المجال

يقدم HONOR 70 5G وضع الـ Solo Cut لتصوير الـ Vlog الأول على الإطلاق والتي لم نراها في أي جهاز آخر. تتيح هذه الميزة للمستخدمين تسليط الضوء على شخص معين في فيديو جماعي. من خلال تتضمنه لميزة الـ Solo Cut لتصوير الـ Vlog الأولى في المجال، فإن هاتف HONOR 70 5G تجربة تصوير فيديو مبتكرة لتمكين الجميع من إطلاق العنان لإبداعاتهم في تصوير مدونات الفيديو.

يسمح وضع الـ Solo Cut لتصوير الـ Vlog بإنتاج مقاطع فيديو متعددة في وقت واحد، بما في ذلك مقطع فيديو مخصص للشخص الذي تم تسليط الضوء عليه إلى جانب الفيديو الأصلي الذي يعرض المشهد بأكمله، وهو مثالي لصناع المحتوى الذين يرغبون في جعل شخصاً واحداً بطل قصتهم.

مدعوماً بتقنية التتبع التلقائي للشخص، تتيح هذه الميزة الرائدة للمستخدمين تسليط الضوء على شخص معين في مقطع فيديو جماعي.

باستخدام تقنية إعادة تحديد هوية الأشخاص من HONOR، سيتم إعادة تسليط الضوء على شخص معين بشكل تلقائي، حتى إذا ترك المشهد وأصبح خارج الإطار أثناء التسجيل، مما يرتقي بتجربة تصوير مدونات الفيديو إلى مستويات جديدة كلياً.

من خلال ضغطة زر واحدة، يمكن للمستخدمين تصوير مدونات فيديو غير مسبوقة من المنظور الأفقي والرأسي وتعديل المسافات من زوم Wide-1x-2x لتلبية احتياجات مصوري الفيديو.

كاميرا فائقة الوضوح مع مستشعر الكاميرا SONY IMX800

يوفر HONOR 70 تجربة تصوير هي الأفضل في فئته، ويأتي مزوداً بكاميرا رئيسية مزدوجة رائعة تتميز بالتصوير الحاسوبي الرائد في الصناعة بدعم من الذكاء الاصطناعي وتقنية HONOR Image Engine من HONOR، مما يوفر صوراً ولقطات مذهلة وعالية الدقة في نمط فريد ومتسق.

تأتي كاميرا الفيديو الرئيسية بدقة 54 ميجابكسل SONY IMX800 مدعومة بمستشعر الصور SONY IMX800 مقاس 1 / 1.49 إنش، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55% في منطقة المستشعر مقارنة بمستشعر الكاميرا الرئيسي في هاتف iPhone 13، مما يجعله الهاتف المثالي لأولئك المستخدمين الذين يرغبون بالحصول على تقنيات مبتكرة تلبي تطلعاتهم.

كاميرا فائقة الاتساع وماكرو بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط المناظر الطبيعية والصور المُقربة ببراعة

تم تجهيز هاتف HONOR 70 5G بكاميرا فائقة الاتساع واكرو بدقة 50 ميجابكسل – وهي أعلى نسبة تم تحقيقها مقارنة بالأجهزة الأخرى ضمن نفس الفئة – بفتحة عدسة f / 2.2، مما يتيح للمستخدمين التقاط زوايا أوسع أو لقطات مقربة بجودة صورة استثنائية. من الجهة الأمامية، تم تجهيز HONOR 70 5G بكاميرا سيلفي فائقة الوضوح بدقة 32 ميجابكسل، تتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي رائعة بتفاصيل فائقة الوضوح.

سرعة شحن قياسية مع الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط

تم تجهيز الهاتف ببطارية بتصميم أحادي الخلية ثنائي الحلقات مطورة ذاتياً، يقدم HONOR 70 للمستخدمين هيكل نحيف وفقد أقل في الطاقة. يوفر HONOR 70 تجربة شحن فائقة السرعة مع تقنية HONOR SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يتيح للمستخدمين شحن هواتفهم من 3% وحتى 60% خلال 20 دقيقة فقط باستخدام الشاحن المرفق في العلبة، مما يضمن شحن الهاتف في وقت قياسي، مما يجعله الأكثر طلباً مقارنة بالأجهزة الأخرى من نفس الفئة السعرية والتي تأتي مع سرعات شحن أقل.

شاشة عرض رائعة لتجربة مشاهدة مذهلة

من خلال الدمج بين التصميم الجمالي والتقنيات المبتكرة، يأتي هاتف HONOR 70 5G بتصميم متناسق منحني من الجانبين من أجل قبضة مريحة في اليد بشكل لا يصدق. يوفر HONOR 70 5G تجربة ترفيهية غامرة، ويتميز بشاشة OLED منحنية مقاس 6.67 إنش منحنية بزاوية 58 درجة، والتي تدعم 1.07 مليار لون، ونطاق لوني عريض DCI-P3 بنسبة 100% وHDR 10+، مما يوفر للمستخدمين ألوانًا زاهية بتفاصيل واضحة ونقية.

يقدم HONOR 70 5G تجربة بصرية لا مثيل لها، ويأتي مزوداً بشاشة OLED منحنية مقاس 6.67 إنش بزاوية 58 درجة وحواف فائقة النحافة مقاس 1.51 مم في الإطارات اليمنى واليسرى، مما يوفر للمستخدمين نسبة استثنائية من الشاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 93.27%، وهي نسبة أعلى من أي شاشة هاتف من الهواتف الذكية الأخرى الموجودة في السوق اليوم.

تصميم أنيق ولامع مستوحى من لمعان الألماس

مستوحى من الزجاج الكريستالي والضوء المنعكس من الألماس، يرتقي HONOR 70 بتصاميم الهواتف الذكية إلى مستوى جديد تماماً. تم تصميم HONOR 70 بتقنية الطلاء المتطورة لتوفير مظهر وإحساس على أعلى مستوى، حيث ينعكس الضوء عبر اللوحة الخلفية مثل لمعة الالماس، مما يعكس التجانس بين الضوء والظل.

تم تصميم هاتف HONOR 70 5G بهيكل منحني من الجانبين متماثل من الأمام والخلف، بسمك لا يتعدى 7.91 ملم ووزن 178 جرامًا فقط، مما يوفر للمستخدمين جهازاً نحيفاً وخفيفاً ومضغوطاً يسهل حمله ويمكن وضعه بسهولة في الجيوب والحقائب الصغيرة.

جميع هذه المزايا تضع هاتف HONOR 70 5G في المقدمة وتجعله الجهاز المثالي الذي يلبي جميع احتياجات المستخدمين.