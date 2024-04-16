كم بلغ دخل الرئيس الأميركي جو بايدن في 2023؟

تماشيًا مع تقاليد الشفافية والحسابية السياسية في الولايات المتحدة، قام الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن بإقرار الضرائب الخاصة بهما لعام 2023.

هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار تقليد تقديم إقرارات الضرائب للرؤساء الأميركيين، ما يعكس الالتزام بالشفافية والمساءلة أمام الشعب.

وفقًا للبيانات، بلغ دخل الثنائي 619 ألف دولار عام 2023، حيث جاء الجزء الأكبر من هذا المبلغ من راتب الرئيس البالغ 400 ألف دولار، بالإضافة إلى تعويض زوجته بمقدار 85 ألف دولار عن وظيفتها التدريسية في ولاية فيرجينيا.

ولحظت البيانات ارتفاع دخل الثنائي عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ 580 ألف دولار عام 2022 مقابل 610 آلاف دولار عام 2021.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الرغبة في المحافظة على ثقة الأميركيين بقادتهم، وتقديم نموذج يحتذى به للشفافية والمساءلة السياسية.

وتعد هذه الممارسة غير الإلزامية بناءً على التقاليد، حيث يرى الرئيس بايدن أنه ينبغي على جميع الرؤساء أن يظلوا منفتحين وصادقين مع الشعب الأميركي.

ويأتي نشر إقرار الضرائب للزوجين هذا العام قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يبرز التزامهما بالشفافية والحسابية في وقت يواجه فيه الرئيس الحالي تحديات سياسية متعددة.