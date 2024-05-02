لأول مرة في العالم.. كلب آلي مزود بقاذف لهب

في خطوة غير مسبوقة، كشفت شركة Throwflame الأمريكية النقاب عن ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا: Thermonator، أول كلب آلي في العالم مجهز بقاذف للهب!

ويأتي Thermonator على شكل روبوت رباعي الأرجل يحمل على ظهره قاذف اللهب ARC من إنتاج Throwflame. يتم التحكم بالروبوت عن بعد بواسطة وحدة تحكم متصلة بالهواتف الذكية، مما يمنح المستخدمين تحكمًا دقيقًا في حركاته.

وأوضحت الشركة، أن الربوت مُزود بكاميرات مدمجة تظهر المستخدم بمنظور الشخص الأول، بينما تعمل مستشعرات LiDAR على رسم خريطة للبيئة المحيطة لتجنب العقبات التي يمكن أن يصطدم بها.

NEW: Throwflame unveils robot dog Thermonator — with flamethrower attached — The Ohio-based firm have announced the $9,420 bot is available for purchase by the general public and government agencies for the first time. pic.twitter.com/SgBTRXl4Dj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 23, 2024

أما ميزة Thermonator الأساسية، وتأمل الشركة أن تلفت انتباه الجميع، فهي قاذف اللهب ARC، الذي يعمل بمادة البنزين أو النابالم (يتوفر كلاهما على موقع Throwflame الإلكتروني).

إطلاق النار لمدة ساعة في أي مكان

ووفقًا لما ورد عن الشركة، يُمكن تشغيل القاذف عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي من مسافة تصل إلى 350 قدمًا، مع إمكانية إطلاق النار لمدة ساعة واحدة في أي مكان باستمرار بمدى يصل إلى 30 قدمًا.

وأشارت إلى أنه مصمم للاستخدام في مجموعة متنوعة من القطاعات العامة والخاصة، بما في ذلك إدارة مكافحة الحرائق والوقاية منها، ومنظمات الحفاظ على البيئة، وإدارة الأعمال الزراعية، واستديوهات المؤثرات الخاصة، وشركات إزالة الثلج والجليد.

سعر الكلب الآلي Thermonator

ويُباع Thermonator بسعر 9420 دولارًا أمريكيًا على موقع Throwflame الإلكتروني. ولم تُصدر الشركة أي معلومات حول رخص استخدام الكلب الآلي أو وجود أي قيود على انتشاره.