“كلاود 3”.. جيتار برنس الأيقوني في مزاد علني

بعد ما يقرب من عشرين عامًا، تعود “كلاود 3” (Cloud 3) جيتار برنس الأسطوري إلى منصة المزاد، لتنضم إلى بعض أعظم قيثارات موسيقى الروك على الإطلاق التي ستأتي إلى مزاد دار جوليان.

عرض جيتار “كلاود 3” في المزاد

من المقرر عرض جيتار “كلاود 3” الأصفر الشهير الخاص بالمغني الأمريكي الراحل برنس، والذي استخدمه خلال جولاته الفنية بما فيها جولة “بيربل رين” التي استمرت على مدار عامي 1984، و1985، للبيع في مزاد علني نهاية الشهر الجاري، حسبما أعلنت دار جوليان للمزادات.

وتشير توقعات الدار إلى أن سعر جيتار “كلاود 3” المبدئي سيتراوح بين 400-600 ألف دولار.

موعد حدث MUSIC ICONS المرتقب

وأعلنت دار مزادات جوليان اليوم عن إضافة غيتار استثنائي آخر من تاريخ موسيقى الروك أند رول إلى حدث MUSIC ICONS المرتقب، والذي سيقام مباشرة الأربعاء 29 مايو والخميس 30 مايو 2024 في مقهى هارد روك في نيويورك وعبر الإنترنت في juliensauctions.com.

تمثل إعادة اكتشاف دار جوليان، لجيتار Cloud 3 لحظة محورية في تاريخه الرائع ويعيد مكانته الصحيحة كرمز مبدع للمسيرة المهنية الضخمة للفنان الموسيقي الحائز على جائزة GRAMMY، 7 مرات، وتراث موسيقى الروك أند رول نفسه.

تاريخ الجيتار الأسطوري عزفا وسعرا

شهد الجيتار الأسطوري العديد من الأحداث الفنية الضخمة، وسبق عرضه في المزاد عام 2005، حين باعته دار كريستي للمزادات، مقابل 4200 جنيه إسترليني، ثم بيع على إي باي مقابل 59 ألف جنيه إسترليني.

وفي يونيو 2016، بيعت آلة الجيتار “السحابة الصفراء” مقابل مبلغ مدهش قدره 137500 دولار في مزاد أقيم في لوس أنغلوس.

والغيتار اشتراه آنذاك جيم إيرساي، وهو مسؤول كبير في شركة Indianapolis Colts، وتضم مجموعته من الآلات الموسيقية آلتين لبوب ديلان، وجون لينون.

ورغم أن الأسعار التي بيع بها الجيتار تبدو أقل بكثير من توقعات دار جوليان حينها، فإن الدار سبق وباعت ثلاثة جيتارات أخرى لنفس الفنان، أغلاها جيتار كلاود الأزرق المائل للخضار مقابل 700 ألف دولار عام 2017، وفقا للغارديان.

المغني برنس صمم هذا الجيتار المسمى بالسحابة الصفراء بنفسه، وعزف عليه في حفلاته المقامة في أواخر ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي. وكان برنس قد توفي في منزله بولاية مينيسوتا الأمريكية في 21 أبريل عام 2016.