كسوف شمسي كلي استثنائي في 8 أبريل

تستعد الأرض لاستقبال واحد من أطول كسوفات الشمس الكلية في أكثر من نصف قرن، في حدث فلكي نادر ومذهل سيشهده ملايين المتفرجين في شهر نيسان/أبريل المقبل.

ففي الثامن من نيسان/أبريل 2024، ستتعامد الشمس والقمر والأرض في محاذاة كونية فريدة، ليحجب القمر ضوء الشمس كاملاً عن مناطق واسعة من الكرة الأرضية لمدة تصل إلى 100 دقيقة.

وخلال هذا الكسوف الشمسي النادر، ستمتد ظلال القمر على مساحات شاسعة من المكسيك وأميركا الشمالية، وصولاً إلى المحيط الأطلسي عند نهاية ظاهرة الكسوف الكلي.

وتكمن أهمية هذا الحدث الفلكي الاستثنائي في أنه قد لا يتكرر إلا بعد عقود، خصوصاً مع احتمال طول مدته غير المسبوق منذ العام 1972.

وبينما ستسنح الفرصة لملايين السكان لمشاهدة هذا الكسوف الكلي مباشرة من المناطق الواقعة تحت ظل القمر، فإن عشاق علم الفلك في باقي أنحاء العالم سيتمكنون من متابعة البث المباشر للحدث عبر ناسا.

وقد أثار هذا الكسوف الضجة بين المجتمع العلمي والمتفرجين على حد سواء، حيث يعتبر فرصة نادرة وثمينة لدراسة الشمس وسلوكها، بالإضافة إلى رصد النشاط الشمسي خلال فترة الكسوف.