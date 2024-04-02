أفضل 10 مقالب في يوم كذبة أبريل عبر التاريخ

يعد يوم كذبة أبريل بمثابة متعة للمزاحين في جميع أنحاء العالم، حيث يتم منحهم تذكرة مجانية سنوية للعب النكات العملية.

وبالتالي فإن العطلة غير الرسمية، التي تحل في الأول من أبريل من كل عام، هي واحدة من أغرب العطلات في التقويم.

يتضمن هذا اليوم في كثير من الأحيان كل شيء بدءًا من المقالب العفوية وحتى الخدع الأكثر تفصيلاً، وكلها بدرجات متفاوتة من النجاح.

لذلك، مع حلول الأول من شهر أبريل، تابع القراءة للتعرف على بعض أشهر النكات العملية والمثيرة الفاضحة في يوم كذبة أبريل.

أغرب مقالب يوم كذبة أبريل في التاريخ

يعتقد روب وينر، أمين مكتبة الثقافة الشعبية في جامعة تكساس للتكنولوجيا، أن هناك تقليدًا عريقًا في ممارسة مقالب كذبة إبريل على مر القرون، على الرغم من أن بعض هذه المقالب جاءت بنتائج عكسية كارثية.

وقال لمجلة نيوزويك: “بعض النكات المبكرة الشائعة بما في ذلك ربط العروض معًا، ومطاردة الإوز البري، ووضع علامات اركلني على ظهور الناس، وتثبيت سمكة ورقية على الأصدقاء دون علمهم”.

1. برج لندن يغسل الأسود

برج لندن سوف “يغسل الأسود”، هذا الإعلان جاء ضمن كذبة أبريل في العام 1698، مما دفع العشرات من الناس إلى الظهور في الأول من أبريل لمشاهدة المشهد الذي لم يحدث.

2. نكتة ملك قسطنطين ليوم واحد

في 1983، جاءت كذبة أبريل من أستاذ بجامعة بوسطن والذي أقنع الصحافة في هذا العام بأن الإمبراطور قسطنطين، عندما حكم الإمبراطورية الرومانية، سمح لمجموعة من المهرجين بجعل أحدهم ملكًا ليوم واحد.

3. شجرة الإسباغيتي

وأضاف وينر: “ربما كان أشهرها هو برنامج بانوراما الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية عام 1957، والذي أظهر فيه عائلة سويسرية تحصد المعكرونة الإسباغيتي من “شجرة الإسباغيتي”.

4. خدعة موت جون بارتريدج

قال وينر: “تنبأ الكاتب الساخر جوناثان سويفت بوفاة أحد منافسيه جون بارتريدج، الذي اعتبره سويفت محتالًا (لنشره معلومات كاذبة في التقاويم).”

“نشر سويفت إخطار وفاة بارتريدج في 29 مارس 1708. وأعلن بارتريدج أنه على قيد الحياة، لكن الجمهور لم يصدق ذلك حتى رأوا بارتريدج على قيد الحياة.”

5. مقلب جرس الحرية الخاص بتاكو بيل

“في عام 1996، أعلنت شركة تاكو بيل أنها اشترت جرس الحرية للمساعدة في سداد الدين الوطني للولايات المتحدة.

6. ساعة بيج بن في لندن

“شهد عام 1980 إعلان هيئة الإذاعة البريطانية أن الساعة الموجودة في برج إليزابيث الشهير في لندن، والمعروفة باسم بيغ بن، ستصبح رقمية.

7. نيكسون يترشح لمنصب الرئاسة (مرة أخرى)

عام 1992، نشرت قناة NPR الأمريكية إعلانًا تقول فيه إن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون سيترشح مرة أخرى لمنصب الرئاسة.

8. طيور البطريق الطائرة

هيئة الإذاعة البريطانية نشرت أيضًا في عام 2008، تقريرًا ضمن كذبة أول أبريل عن طيور البطريق الطائرة.

9. “مرحبا بكم في شيكاغو”

“مرحبًا بكم في شيكاغو”، هذه اللافتة فوجئ بها ركاب الخطوط الجوية القادمين إلى لوس أنجلوس، كترحيب بهم بعد هبوطهم في الأول من أبريل عام 1992، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس صنداي مورنينغ سابقًا.

10. “تاكو ليبرتي بيل”

في عام 1996، اشترت شركة تاكو بيل جرس الحرية وأعادت تسميته إلى “تاكو ليبرتي بيل”، وهذه أيضا أحد أشهر مقالب يوم كذبة أبريل.