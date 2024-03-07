قطر.. 5 ساعات عمل خلال شهر رمضان المبارك

أصدر إبراهيم المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، تعميماً حدد بموجبه ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

ووفقاً للتعميم، ستكون ساعات العمل الرسمي في قطر للموظفين المدنيين خلال الشهر الكريم 5 ساعات يومياً، تبدأ عند التاسعة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، يتم تطبيق نظام العمل عن بعد خلال الشهر الفضيل، بالسماح لنسبة لا تتجاوز 30% من إجمالي الموظفين بأداء مهام عملهم عن بعد.

وتكون الأولوية في العمل عن بعد للأمهات القطريات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل.

ولفت التعميم إلى أن تحديد ساعات العمل الرسمي ومواعيده في قطاعي الصحة والتعميم سيتم إعلانه عبر الوزارتين المختصتين وذلك بما يتناسب مع طبيعة العمل.