قصة حوت الأوركا اليتيم.. مأساة في بحيرة كندية

ظل حوت الأوركا البالغ من العمر عامين يحوم حول بحيرة كندية لعدة أيام، رافضا مغادرة المنطقة التي ماتت فيها أمه على الشاطئ.

وتوفيت والدة حوت الأوركا الصغير، يوم الأحد بعد أن حوصرت في المياه الضحلة قبالة الساحل الغربي لفانكوفر.

ويخوض مسؤولو الحياة البرية والعلماء الآن سباقا مع الزمن لنقل الحوت الصغير من البحيرة وإعادته إلى البحر قبل أن يموت جوعا.

لكن هذه الثدييات عادة ما تبقى مع أمهاتها طوال حياتها، لذلك من غير المعروف ما إذا كان الحوت البالغ من العمر عامين سيغادر مكان وفاة أمه.

وقال مسؤولو إنقاذ الثدييات البحرية والعلماء والمتطوعين إنهم يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الحوت الصغير.

ليس من الواضح سبب دخول الأم وصغيرها إلى البحيرة، لكن الخبراء يعتقدون أن ذلك كان بسبب هجوم وقع في توقيت خاطئ وتركها محشورة في منخفض على الشاطئ.

ومع انحسار المد في البحيرة، ظلت الحوت الأم على جانبها، تكافح من أجل التحرك، وعلى الرغم من أن فرق الإنقاذ حاولت دحرجتها على بطنها وإغراقها بالماء، إلا أنها توفيت بعد ساعتين من اكتشافها.

وأثناء تشريح الجثة، اكتشف الخبراء أنها حامل أيضا، وفقا لصحيفة الجارديان.

حاول رجال الإنقاذ جذب الحوت للخروج من البحيرة باستخدام مكالمات orca الصوتية التي تحاكي الأصوات، كما أنهم يستخدمون أنابيب أويكومي، المصنوعة من المعدن الذي يتردد صداه في الماء، وتستخدم لقطيع الحيتان، عادة حول بقع النفط.

على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها رجال الإنقاذ لإعادة الحوت الصغير إلى البحر، فقد تراجعت بدلا من ذلك إلى البحيرة.

لقد أصبحت جهود الإنقاذ أكثر صعوبة بسبب حقيقة أن المياه ترتفع عاليا بما يكفي لمدة 30 دقيقة فقط كل يوم لتسهيل هروب الحيتان الصغيرة، وتتردد الفرق في إعطائها الطعام لأنه قد ينتهي بها الأمر إلى الاعتماد على البشر.