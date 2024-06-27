فريق التحرير by فريق التحرير

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يدخل حيز التنفيذ اليوم.. قانون الحصول على الجنسية الألمانية.. ماهي الشروط وكم تبلغ مدة الإقامة

الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة القانونية في ألمانيا، ويمكن الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في حالات استثنائية.

فريق التحرير by فريق التحرير
الجنسية الألمانية

يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس قانون الجنسية الجديد، ليفتح الباب أمام الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد.

شروط الحصول على الجنسية:

  • إقامة قانونية في ألمانيا لمدة 5 سنوات.
  • إتقان اللغة الألمانية.
  • الالتزام بالقانون وعدم السجل الجنائي.
  • إمكانية الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في حالات استثنائية:
    • الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة.
    • مهارات لغوية ممتازة.
    • العمل التطوعي.
الجنسية الألمانية

مميزات القانون الجديد:

  • يسرع من عملية الحصول على الجنسية.
  • يشجع على الاندماج في المجتمع الألماني.
  • يسمح بتعدد الجنسيات.

الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية:

  1. شهادة الميلاد.
  2. إثبات إتقان اللغة الألمانية
  3. وثيقة زواج (للمتزوجين).
  4. دفتر أو وثيقة العائلة.
  5. المستندات الشخصية الأصلية: جواز السفر وبطاقة الهوية.
  6. وثائق الحضانة (للأطفال دون سن 16 عامًا.
  7. شهادات تغيير الاسم في حال سبق تغيير الاسم.
  8. تصريح الإقامة: نسخة أصلية سارية المفعول.
  9. إثبات الجنسيات الأخرى.

مستندات إضافية:

  • الشهادة المدرسية.
  • شهادة جامعية أو شهادات تعليمية أخرى.
  • إثبات الاندماج في المجتمع الألماني: شهادات العمل أو التطوع أو المشاركة في الأنشطة المجتمعية.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...