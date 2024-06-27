يدخل حيز التنفيذ اليوم.. قانون الحصول على الجنسية الألمانية.. ماهي الشروط وكم تبلغ مدة الإقامة

يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس قانون الجنسية الجديد، ليفتح الباب أمام الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد.
شروط الحصول على الجنسية:
- إقامة قانونية في ألمانيا لمدة 5 سنوات.
- إتقان اللغة الألمانية.
- الالتزام بالقانون وعدم السجل الجنائي.
- إمكانية الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في حالات استثنائية:
- الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة.
- مهارات لغوية ممتازة.
- العمل التطوعي.
مميزات القانون الجديد:
- يسرع من عملية الحصول على الجنسية.
- يشجع على الاندماج في المجتمع الألماني.
- يسمح بتعدد الجنسيات.
الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية:
- شهادة الميلاد.
- إثبات إتقان اللغة الألمانية
- وثيقة زواج (للمتزوجين).
- دفتر أو وثيقة العائلة.
- المستندات الشخصية الأصلية: جواز السفر وبطاقة الهوية.
- وثائق الحضانة (للأطفال دون سن 16 عامًا.
- شهادات تغيير الاسم في حال سبق تغيير الاسم.
- تصريح الإقامة: نسخة أصلية سارية المفعول.
- إثبات الجنسيات الأخرى.
مستندات إضافية:
- الشهادة المدرسية.
- شهادة جامعية أو شهادات تعليمية أخرى.
- إثبات الاندماج في المجتمع الألماني: شهادات العمل أو التطوع أو المشاركة في الأنشطة المجتمعية.