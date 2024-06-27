يدخل حيز التنفيذ اليوم.. قانون الحصول على الجنسية الألمانية.. ماهي الشروط وكم تبلغ مدة الإقامة

الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة القانونية في ألمانيا، ويمكن الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في حالات استثنائية.