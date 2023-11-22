فريق التحرير by فريق التحرير

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فوكس مونلايت.. تجربة سينمائية مميزة تحت سماء دبي

تستعدّ السينما التي أصبح اسمها ڤوكس مونلايت لمنح ضيوفها تجربةً سينمائية عالية المستوى على سطح غاليريا مول على شارع الوصل في إمارة دبي

فريق التحرير by فريق التحرير
فوكس مونلايت

تعيد فوكس مونلايت، افتتاح أبوابها لموسم الشتاء في 22 نوفمبر بعد انتهائها من عمليّة تجديد شاملة. وتستعدّ فوكس مونلايت لمنح ضيوفها تجربةً سينمائية عالية المستوى على سطح غاليريا مول على شارع الوصل في إمارة دبي.

وتقدّم فوكس مونلايت مجموعة متنوعة من خيارات الجلوس والمقاعد بمظهر وملمس جديدين. يمكن للأزواج الاختيار ما يعجبهم بين الكابانات الخاصة (لشخصين) التي توفر تجربة فائقة الفخامة، أو الأرائك المريحة (لشخصين) التي توفر لهما تجربة جلوس مريحة وراقية.

وتعتبر مقاعد بين باغ مع مسند للقدمين مثالية للاسترخاء والاستمتاع بأحدث الأفلام تحت سماء الليل المتلألئة.

فوكس مونلايت

فوكس مونلايت تقدم مأكولات ومشروبات متميزة

وتمّ إعداد قائمة غنية بالخيارات من المأكولات والمشروبات المصممة خصيصاً من قبل الطهاة العاملين لدينا، وهي تضم مجموعة واسعةً من الموكتيلات والسوشي والبرغر والهوت دوج، بالإضافة إلى جميع الوجبات الخفيفة المفضلة لدى روّاد السينما، والتي سيتمكّنون من طلبها من مقاعدهم.

وتم تجهيز فوكس بأفضل التقنيات المرئية وصوت Dolby 7.1 المحيطي للحصول على تجربة آسرة على الشاشة الكبيرة.

تفتح السينما أبوابها من الاثنين إلى الأحد وسيتمّ عرض أضخم الإنتاجات حتى يتمكن الضيوف من مشاهدة أفلام هوليوود وبوليوود والأفلام العربية كما لم يشاهدوها من قبل.

وفي عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت والأحد)، ستقدم فوكس مونلايت العرض الأول لأفلام الرسوم المتحركة وأفلام الأطفال، وستوفر عرضاً عائلياً لشخصين وطفلين (كابانة خاصة واثنان من مقاعد بين باغ) حتى تتمكن العائلات من الاستمتاع بجمال الأفلام معاً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...