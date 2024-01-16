فرنسا: مستوى الولادات يتراجع وتوازن السكان الأدنى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن عدد المواليد في فرنسا شهد تراجعاً في 2023 بالمقارنة مع 2022 بنسبة 6.6%، مع ولادة 678 ألف طفل.

وأشارت الأرقام الصادرة عن المعهد الفرنسي الذي يتخذ من العاصمة باريس مقراً له، إلى أن عدد سكان البلاد ارتفع بنسبة 0.3% على مدى عام كامل في 2023 وبلغ أكثر من 68.4 مليون نسمة.

وأوضح أن نسبة عدد الوفيات انخفضت في 2023 عن العام الذي سبقه بنسبة 6.5% مع 631 ألف حالة وفاة.

وأفاد المعهد في تقريره الديموغرافي السنوي، وفقاُ لوكالة “فرانس برس” أن التوازن الطبيعي للسكان (الولادات ناقص الوفيات) ظل إيجابياً مع قرابة 47 ألف نسمة إضافية، لكنه “أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

وعزا تراجع الولادات في فرنسا بشكل رئيسي إلى “الانخفاض الحاد” في معدل الخصوبة، الذي بلغ 1.68 طفل لكل امرأة العام الماضي مقارنة بـ1.79 في عام 2022.