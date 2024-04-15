فرنسا على القمة.. إليك قائمة بأكثر دول العالم أناقة لعام 2024.. أين تقع دولتك؟

حصدت فرنسا لقب الدولة الأكثر أناقة في العالم لعام 2024، وذلك وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجلة “CEOWORLD”.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز الثالث، لتستمر الدول الثلاث في هيمنتها على صدارة مؤشر الأناقة العالمي.

أخذت الدراسة في الاعتبار العديد من المعايير لتحديد التصنيف، تشمل عدد مدارس الموضة، ووجود عشاق الموضة العالميين، وتصورات صحفيي الموضة، وقوة القدرة على تحمل التكاليف، وحجم السوق.

سيطرة فرنسا

تمكنت فرنسا من الحصول على المركز الأول بفضل تاريخها العريق في مجال تصميم الأزياء، وتواجد العديد من مصممي الأزياء الراقية مثل إيف سان لوران، ولوي فويتون، وكريستيان ديور، وكوكو شانيل، وتييري هيرميس، ونينا ريتشي، وبيير ألكسندر كلوديوس بالمان، وجين لانفين، وهوبير دي جيفنشي، وباكو رابان، وتييري، بالإضافة إلى موغلر، وجان بول غوتييه، وبيير كاردان.

إيطاليا تنافس بقوة

حافظت إيطاليا على مكانتها كمركز رئيسي للأزياء العالمية، وجاءت في المرتبة الثانية بفضل مصممين أسطوريين مثل جورجيو أرماني، وميوتشيا برادا، وجياني فيرساتشي، ودوناتيلا فيرساتشي، وستيفانو غابانا، ودومينيكو دولتشي، وإدواردو فندي، وإميليو بوتشي، وسلفاتوري فيراغامو، وروبرتو كافالي، وغوتشيو غوتشي، وفالنتينو جارافاني.

وحصلت الولايات المتحدة على المركز الثالث، بينما احتلت المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وأستراليا المراكز الرابع والخامس والسادس والسابع على التوالي.

وجاء بالترتيب في المركز الثامن والتاسع والعاشر كل من السويد وسويسرا واليابان، بينما حصلت كل من البرازيل والنمسا والصين على المراكز الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على التوالي.

ومن المراكز الـ 14 إلى الـ 20 على التوالي، جاءت كل من الهند وكوريا الجنوبية وروسيا وهولندا والمكسيك ولوكسمبورغ وليختنشتاين.

تواجد عربي خليجي

شهد مؤشر الأناقة العالمي تواجدًا ملحوظًا للدول الخليجية، حيث جاءت كل من قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت، في المراتب الـ 24، و26، و34، و45، على التوالي.