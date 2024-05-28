سائح بريطاني يصاب بحروق في وجهه بعد تناول فاكهة غريبة في المكسيك

أصيب سائح بريطاني بحروق من الدرجة الثالثة في وجهه بعد أن قضم فاكهة غريبة في المكسيك.

وفقا لصحيفة نيويورك بوست، قال توماس هارولد واتسون، البالغ من العمر 28 عاما، لخدمة أخبار الجنوب الغربي عن تجربة الفاكهة الغريبة، التي حدثت في الأول من مايو/أيار بينما كان يشاهد المعالم السياحية في المكسيك: “لم أستطع أن أصدق الألم الناتج عن قضم قطعة واحدة فقط”.

فاكهة تفاح الكاجو

كان عامل البناء يتجول في أحد الأسواق المحلية، عندما صادف كشكً لبيع تفاح الكاجو، وهي الفاكهة التي تحتوي على الجوز الذي يحمل الاسم نفسه.

سمع واتسون، الذي يشارك بشكل متكرر صورا لتجاربه في الخارج على إنستغرام، أنه يمكنه تناول الفاكهة وقرر تجربتها.

كان الألم عند القضمة الأولى كما أكد واتسون قائلاً: “على الفور شعرت وكأنني نار، شعرت بهذه النار تمر عبر فمي”.

في اليوم التالي، عندما استيقظ، كان وجهه محترقا بالكامل.

تحتوي فاكهة الكاجو على الكاردول وحمض الأناكارديك، وهو كوكتيل كاوي يمكن أن يسبب تقرحات عندما يتلامس مع الجلد.

لم يكتشف واتسون هذا الخطر إلا من خلال بحث لاحق على جوجل، علم خلاله أن العمال الذين يقشرون الكاجو يمكن أن يصابوا بحروق شديدة في أيديهم وأذرعهم.

على الرغم من إصاباته المؤلمة، امتنع واتسون عن الذهاب إلى المستشفى لأنه لم يكن يريد أن يُفرض عليه فاتورة طبية باهظة.

هل تعافى بسرعة؟

ولسوء الحظ، كانت عملية التعافي طويلة ومؤلمة. وقال واتسون: “قبل يومين، تمكنت من تقشير شفتي بأكملها، وكان عرضها بضع بوصات”. “إنهم ما زالوا محترقين تماما ولكنهم أفضل بكثير مما كانوا عليه من قبل”.

وفي ضوء هذه التجربة المؤلمة، يحذر الرحالة زملائه السائحين من تناول أشياء غريبة في الخارج.

وقال: “من الجيد دائمًا تناول الأطعمة المحلية، ولكن أعتقد أنه من الجيد أيضا أن يكون لديك القليل من المعرفة عنها”.