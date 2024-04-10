عيش مجاناً في أمريكا.. 5 مدن تفتح أبوابها للسكان الجدد

تُقدم عشرات المدن الأمريكية حوافز وامتيازات نقدية وعينية لجذب أكبر عدد من السكان للانتقال إليها، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المساكن بشكل قياسي في أغلب أنحاء البلاد.

منزل مجاني أو 10 آلاف دولار

تتنوع هذه الحوافز بين تقديم 10 آلاف دولار نقداً، كما هو الحال في مدينة تولسا بأوكلاهوما، أو تقديم قطعة أرض مجانية لبناء منزل، أو حتى تقديم منزل جاهز للانتقال والعيش، بحسب ما اوردته “سي ان بي سي”.مبادرات في الغرب الأوسط

تُركز مناطق أصغر، معظمها في مدن الغرب الأوسط ذات الكثافة السكانية الصغيرة، على برامج للمقيمين الحاليين والمستقبليين للحصول على منزل أو أرض لبناء منزل عليها مجانًا.

ففي ولاية كانساس، قامت العديد من المدن بالتبرع بالأراضي، بينما يوجد في مدينة واحدة في ولاية أيوا مجتمع كامل مليء بقطع الأراضي المتاحة للحصول عليها مجاناً.

أسعار المساكن مرتفعة

بينما تُسجل أسعار المساكن في أغلب أنحاء الولايات المتحدة مستويات قياسية من الارتفاع، لا تزال معدلات الرهن العقاري مرتفعة، مما يضع صعوبة على الكثير من الأميركيين في شراء منزل.

ونستعرض من خلال السطور التالية،

5 مدن تفتح أبوابها وتقدم منازل وأراضي للراعبين في الانتقال إليها، وهم:

مدينة إلوود – نبراسكا

مدينة إلوود في ولاية نبراسكا، تقدم غرفة التجارة بالمدينة قطعًا مجانية للاستحواذ ضمن برنامج “Wheatfield Addition”.

وتبلغ مساحة كل قطعة 110 قدمًا في 115 قدمًا، ويسمح البرنامج للمستفيدين ببناء منازل يشغلها مالكوها.

وعلى الرغم من أن قطع الأرض مجانية، إلا أن أصحاب المنازل المحتملين سيحتاجون إلى وديعة بقيمة 500 دولار، والتي سيتم استردادها عند الانتهاء من بناء المنزل.

وتقدم إلوود Elwood، التي تقع على بعد 230 ميلاً من أوماها، نبراسكا، أيضًا مساعدة في الدفعة الأولى ودفع 10% من تكلفة البناء تصل إلى 25000 دولار.

مدينة لينكولن – كانساس

مدينة لينكولن بولاية كانساس، التي تقدم عرضًا فريدًا من نوعه: قطع أراضي سكنية مجانية للمقيمين الذين يرغبون في بناء منزل.

تتراوح مساحة قطعة الأرض بين 14000 و 35000 قدم مربع، وتوفر المدينة سهولة توصيل الخدمات من ماء وصرف صحي، كما تقع على طرق ممهدة، وقريبة من وسط المدينة والمدرسة الثانوية المحلية والمستشفى.

ولكن هناك بعض الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها:

يجب أن يكون الحد الأدنى للمساحة 1300 قدم مربع للمنزل المكون من طابق واحد و900 قدم مربع للمنزل المكون من طابقين.

يجب أن يحتوي كل منزل على مرآب يتسع لسيارتين.

يجب أن يكون المنزل على أساس دائم.

مدينة مانيلا – أيوا

مدينة مانيلا بولاية أيوا، التي تُقدم مشروعًا جديدًا باسم “Sunrise Addition” يهدف إلى توفير قطع أراضي للأسر والأفراد المؤهلين.

للتأهل للمشروع، يجب على المشاركين بناء منزل على الأرض المخصصة، وتقدم المدينة العديد من التسهيلات لتحقيق ذلك، بما في ذلك سيتم التنازل عن رسوم توصيل المرافق، وسوف يوجد تخفيض ضريبي بنسبة 100% لمدة خمس سنوات.

مدينة مانكاتو- كانساس

يبلغ عدد سكان مدينة مانكاتو بولاية كانساس الأمريكية أقل من ألف نسمة، ولذلك تقدم 26 قطعة أرض سكنية مجانية لجذب السكان الجدد. تشمل قطعة أرض سكنية مجانية لمن يبنون منزلًا لا يقل عن 1200 قدم مربع.

على المتقدمين الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة الإقراض وإجراء مقابلات مع مجلس المدينة، ويجب أن يبدأ بناء المنزل في غضون ستة أشهر من الحصول على الأرض.

مدينة مونيسن – بنسلفانيا

تُعد مدينة مونيسن، إحدى مدن ولاية بنسلفانيا، مثالًا واضحًا على هذه الظاهرة. فوفقًا لتعداد الولايات المتحدة، انخفض عدد سكان المدينة بنسبة 10٪ من 7720 في عام 2010 إلى 6876 في عام 2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال عام 2021، فإن 10% من منازل مونيسن مهجورة. ونتيجة لذلك، بدأت المدينة في تقديم حوافز لشراء المنازل الشاغرة.

وفي أبريل 2024، قال عمدة المدينة رون موزر إن المنازل الشاغرة التي تراكمت عليها مبالغ كبيرة من الضرائب المتأخرة يمكن أن تُعفي من ديونها إذا قدم المشترون خططًا لإعادة تأهيل العقارات.