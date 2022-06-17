عروض لإجازة عيد الأضحى في جزر المالديف

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تستعد فنادق تاج في جزر المالديف لاستقبال الزائرين ليستمتعوا بتجربة خاصة وخلق ذكريات خالدة في المحيط الهندي الساحر.

يؤمن منتجع Taj Coral Reef Resort & Spa إجازة عيد في ملاذ خاص من الهدوء بعيدًا عن الصخب والضوضاء، حيث يمكن للزائر الإستفادة من باقات الإقامة الحصرية وأنشطة العيد المناسبة للعائلات والأصدقاء، بالإضافة الى الاستمتاع بالفخامة والخدمة المميزة والمأكولات الشهية.

يقع منتجع Taj Exotica Resort & Spa على جزيرة Emboodhu Finolhu، ويقدم لك باقات مذهلة تناسب احتياجات عطلتك. ويمكنك اختيار Suite Saverللاستفادة من المزايا الخاصة، وخصومات تصل حتى 25٪، مع وجبة إفطار يومية في مطعم 24 Degrees، بالإضافة الى خدمة الخادم الشخصي، ومعدات غطس مجانية، وعلاج سبا لمدة 45 دقيقة لشخصين مرة واحدة أثناء إقامتك، و العديد من العروض الأخرى. يمكنك أيضًا اختيار Experience More للاستفادة من خصم 10٪ على أفضل سعر متاح والاستفادة من وجبة فطور وعشاء يومية مجانية في مطعم 24 Degrees، بالإضافة الى خدمة نقل مجانية مشتركة بالقارب السريع.

أما فيما يخص عروض عيد الأضحى، أطلق Taj Exotica Resort & Spa مجموعة واسعة من أنشطة العيد والعروض الترويجية، مثل عرض الشيشة في بار إكواتور وعشاء العيد في ديب إند، حيث يمكنك تذوق أشهى المأكولات وحلويات العيد الشهية بينما تستمتع بعروض الموسيقى المباشرة. كما يمكنك أيضًا الذهاب إلى Family Private Beach BBQ Fiesta والاستمتاع بأرقى اللحوم والمأكولات البحرية التي يقدمها الطهاة، مع الاستمتاع بالموسيقى العربية والشيشة المميزة.

يمكن للزائر أيضاً أن يدلل نفسه في Jiva Spa الذي يقدم علاجات منعشة مع Jiva Bliss أو Jiva Imperial أوFacial Jiva Signature

كما يقدم المنتجع بعض الأنشطة اليومية الممتعة للأطفال، مثل الغطس، صيد الأسماك عند غروب الشمس أو ركوب قارب عائلي ببقاع زجاجي. يمكن للضيوف أيضًا زيارة مسجد المنتجع حيث تقام صلاة العيد.

ومن عروض العيد أيضاً، يمكن للزائر اختيار باقة Coral All Inclusiveلتجربة فاخرة تضم أطباق لذيذة ومشروبات غير محدودة وعلاجات صحية وتجميلية في Jiva Spa والنشاطات المائية المثيرة. بالإضافة الى الفطور والغداء والعشاء ومشروبات غير محدودة في مطاعم المنتجع خلال فترة إقامتك، ومعدات الغطس المجانية لشخصين في كل غرفة، والاستخدام المجاني للزورق، وغيرها العديد.

إذا كانت إقامة السائح أقل من أربع ليالٍ، فسيحصل على خصم 50٪ على تدليك الجسم بالزيوت العطرية لكل شخص مرة واحدة أثناء الإقامة. إذا بقي الزائر لمدة خمس ليالٍ أو أكثر، فسيتم تقديم له علاج عطري مجاني للجسم لمدة 45 دقيقة لكل شخص مرة واحدة خلال فترة الإقامة.

يمكن للزائر الاستفادة من عرض Movie Time with Popcorn في Cinema Rhythm Lounge و Dine O Wave عشاء حالم على جزيرة Dhoni، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة للصغار. انخرط في أنشطة العيد مثل Starlight Cruise، والتي تتيح لك تجربة المحيط الأزرق الداكن تحت غطاء من النجوم مع أحبائك. انغمس في ملاذ صحي مع أحد علاجات السبا العديدة، مثل تدليك Pehlwan Malish التقليدي.

Explore the turquoise Maldivian waters with an exhilarating jet-ski ride and experience the rush, the gushing waves and the thrill of adventure in these endless blues!



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